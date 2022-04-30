Ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину: влучив у ферму та промзону (фото)

Російські ракети били по Синельниківському району

Російські ракети сьогодні двічі вразили Дніпропетровщину. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пошкоджено господарські споруди у Синельниківському районі, жертв нема.

«У нас «приліт» у Синельниківському районі. Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав», - написав він зранку в своєму Telegram-каналі.

Також він розмістив фото з місця влучання російських ракет.

Згодом Резніченко написав про ще одну атаку.

«Успішна операція орків з «денацифікації» двох пустих ангарів. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі. Ніхто не постраждав. Там нікого і нічого не було», - написав голова Днпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що протягом п’ятниці, 29 квітня, рашисти вшосте обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Зокрема під удари реактивної системи залпового вогню «Ураган» потрапили села Велика Костромка та Мала Костромка. В результаті обстрілу зруйновано кілька будинків, жертв нема.