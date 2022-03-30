Ракетний удар по Дніпру: окупанти влучили в нафтобазу

Дві ракети поцілили в об’єкт

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Окупанти ввечері 30 березня завдали ракетного удару по Дніпрі. Внаслідок цієї атаки у місті знищена нафтобаза. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Микола Лукашук, очільник Дніпропетровської обласної ради.

Лукашик уточнив, що у нафтобазу в Дніпрі влучили дві ворожі ракети. На жаль, ворог знищив цей об'єкт.

Уламки ще однієї ракети пошкодили два бензовози. Постраждалих або загиблих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, близько 20 години російські окупанти обстріляли Дніпро.

Напередодні окупанти завдали удари по Хмельниччині: губернатор розповів, які об’єкти постраждали.

А учора, 29 березня, російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що розташований на північ від Хмельницького. Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук констатував, що внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

Кілька днів тому російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині.

Також 28 березня ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Внаслідок цього згоріла нафтобаза.

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