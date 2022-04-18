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    Окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є постраждалі

    Ракетного удару до Дніпропетровщині окупанти завдали вранці 18 квітня - Окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є постраждалі
    Ракетного удару до Дніпропетровщині окупанти завдали вранці 18 квітня
    фото з відкритих джерел

    Частину ракет наша ППО збила

    Російська армія вранці 18 квітня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, частину ракет українські системи протиповітряної оборони збили.

    «Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області… Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич...» написав посадовець.

    Також Резніченко повідомив, що внаслідок атаки у Синельниківському районі постраждали двоє людей. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

    «У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру», – зазначив голова ОВА.

    Відомо, що російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області. Також у Дніпровському районі ворожим ударом було знищено непрацюючу птахофабрику.

    Нагадаємо, 3 квітня окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами по Кривому Розі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є постраждалі