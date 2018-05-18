Врода цих жінок вважалася еталонною 60 років тому. Фотогалерея

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Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life

Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.

Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії. Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США. Її життя було оповите таємницями.

Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік. Фотографії Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.

Зокрема, серед її робіт було багато фото жінок, які вважалися еталоном краси тих років.

Джерело: telegraf.com.ua