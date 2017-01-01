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    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея

    Саме сюди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки
    Напевно, всі чули про казкову Лапландію, батьківщину Санта-Клауса - засніжене плоскогір'я, прорізане численними річковими долинами і гірськими ущелинами, прикрашене північним сяйвом. Це казкове місце, яке розташоване на території 4-х держав (Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії), навряд чи зможе залишити когось байдужим! [READ_MORE] Селище
    • Сьогодні, 15:38
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    Саме сюди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки

    Напевно, всі чули про казкову Лапландію, батьківщину Санта-Клауса - засніжене плоскогір'я, прорізане численними річковими долинами і гірськими ущелинами, прикрашене північним сяйвом. Це казкове місце, яке розташоване на території 4-х держав (Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії), навряд чи зможе залишити когось байдужим!

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    Селище Санта-Клауса знаходиться неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія. Саме туди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки. До речі, є в селі Санта Клауса і свій ресторан.

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    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея
    Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея

    Джерело: telegraf.com.ua

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