Як виглядає казкове селище Санта-Клауса в Лапландії. Фотолагерея

Саме сюди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки

Напевно, всі чули про казкову Лапландію, батьківщину Санта-Клауса - засніжене плоскогір'я, прорізане численними річковими долинами і гірськими ущелинами, прикрашене північним сяйвом. Це казкове місце, яке розташоване на території 4-х держав (Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії), навряд чи зможе залишити когось байдужим! [READ_MORE] Селище



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Саме сюди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки

Напевно, всі чули про казкову Лапландію, батьківщину Санта-Клауса - засніжене плоскогір'я, прорізане численними річковими долинами і гірськими ущелинами, прикрашене північним сяйвом. Це казкове місце, яке розташоване на території 4-х держав (Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії), навряд чи зможе залишити когось байдужим!

Селище Санта-Клауса знаходиться неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія. Саме туди дітлахи з різних країн світу відправляють свої листи з проханнями про новорічні подарунки. До речі, є в селі Санта Клауса і свій ресторан.

Джерело: telegraf.com.ua