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    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:02
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    Пакистан - шоста за чисельністю населення країна в світі

    Пропонуємо вам переглянути добірку цікавих фотографій з повсякденного життя Пакистану. Повна назва країни - Ісламська Республіка Пакистан.

    Ця держава знаходиться в Південній Азії, це шоста за чисельністю населення країна в світі (майже 200 млн чол.), і друга за чисельністю мусульманського населення (близько 180 млн чол).

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    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея
    Як виглядає повсякденне життя у Пакистані. Фотогалерея

    Варто зазначити, що лише майже 50% населення є грамотними (63% чоловіків і 37% жінок, оцінка 2005 року).

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