Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти Ігоря Коломойського

Чи питиме тепер Коломойський каву з Байденом?

Внесення США Ігоря Коломойського та членів його родини до санкційного списку не залишилося без уваги в соціальних мережах.

Зокрема, інтернет-гумористи намагаються вгадати реакцію на цю подію з боку підконтрольних олігарху ЗМІ, а також жартують з крилатої фрази Коломойського про каву.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.