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    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея

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    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея

    Верблюди, призначені для гонок, можуть бути продані за 1,5 мільйона суданських фунтів (£26447) кожен

    Торговці з усього Судану збираються на ринок верблюдів Ель Моліх в Омдурмані, щоб купити або продати верблюдів. Для перевезення тварин, торговці зв'язують верблюдів і використовують мобільний навантажувач, щоб підняти їх в кузов вантажівки.

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    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея
    Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея

    Верблюд, проданий на м'ясо, може принести продавцю від 60 тисяч до 90 тисяч суданських фунтів (від £1 058 до £1587).

    Верблюди, призначені для гонок, можуть бути продані за 1,5 мільйона суданських фунтів (£26447) кожен.

    тварини Азія
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