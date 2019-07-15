Як виглядає щорічний ринок верблюдів в Судані. Фотогалерея



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Верблюди, призначені для гонок, можуть бути продані за 1,5 мільйона суданських фунтів (£26447) кожен

Торговці з усього Судану збираються на ринок верблюдів Ель Моліх в Омдурмані, щоб купити або продати верблюдів. Для перевезення тварин, торговці зв'язують верблюдів і використовують мобільний навантажувач, щоб підняти їх в кузов вантажівки.

Верблюд, проданий на м'ясо, може принести продавцю від 60 тисяч до 90 тисяч суданських фунтів (від £1 058 до £1587).

Верблюди, призначені для гонок, можуть бути продані за 1,5 мільйона суданських фунтів (£26447) кожен.