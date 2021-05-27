  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Жебрачка-ніндзя» з айфоном стала зіркою соцмереж (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звичайна шахрайка обрала собі зручну роль для наживи - «Жебрачка-ніндзя» з айфоном стала зіркою соцмереж (фото)
    Звичайна шахрайка обрала собі зручну роль для наживи
    Фото: «СтопХам Буковина»

    «Зубожіла» жінка просила милостиню на вулицях Чернівців

    У Чернівцях місцеві жителі помітили «жебрачку» зі смартфоном, яка просила на вулиці гроші у людей. Про це інформує «СтопХам Буковина» у Facebook.

    Фотографії у «СтопХам Буковина» виклала Юлія Загороднюк.

    За словами підписниці, на «зубожілу» жінку звернула увагу її мама, яка дуже переживала, що таким «бабусям» доводиться заробляти гроші на вулиці.

    «Яка бідолашна «бабуся». Одного дня прийшла моя мама вся в сльозах. Плачучи, говорить: «Не годні понажиратись посадовці». Це ж вони їх стареньких довели до такого. Вона бідолашна скрутилася калачиком, напевно, і хліба немає за що купити. Вона маленька така, в хустинці, як колись ходила наша бабуся покійна. В той день ця бабуся була в коричневій хустинці. Говорить, а сліз зупинити не може», – передала слова мами Загороднюк.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    «Жебрачка-ніндзя» з айфоном стала зіркою соцмереж (фото)

    Згодом дівчина на власні очі побачила цю сумнівну жінку, яка діставала з кишені телефон, що нагадує недешевий iPhone 7 Plus.

    «Я тоді проходячи цей же перехід звернула увагу на цю бабусю. Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця LV так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно», – розповіла вона.

    Додамо, що в Харкові правоохоронці затримали блогера, який заради відео лаяв та принижував патрульних поліцейських. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель.

    Читайте також: У Києві затримали шахрайок, які «знімали порчу»
    Теги: шахрайство Чернівці права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Жебрачка-ніндзя» з айфоном стала зіркою соцмереж (фото)