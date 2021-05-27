«Жебрачка-ніндзя» з айфоном стала зіркою соцмереж (фото)

«Зубожіла» жінка просила милостиню на вулицях Чернівців

У Чернівцях місцеві жителі помітили «жебрачку» зі смартфоном, яка просила на вулиці гроші у людей. Про це інформує «СтопХам Буковина» у Facebook.

Фотографії у «СтопХам Буковина» виклала Юлія Загороднюк.

За словами підписниці, на «зубожілу» жінку звернула увагу її мама, яка дуже переживала, що таким «бабусям» доводиться заробляти гроші на вулиці.

«Яка бідолашна «бабуся». Одного дня прийшла моя мама вся в сльозах. Плачучи, говорить: «Не годні понажиратись посадовці». Це ж вони їх стареньких довели до такого. Вона бідолашна скрутилася калачиком, напевно, і хліба немає за що купити. Вона маленька така, в хустинці, як колись ходила наша бабуся покійна. В той день ця бабуся була в коричневій хустинці. Говорить, а сліз зупинити не може», – передала слова мами Загороднюк.

Згодом дівчина на власні очі побачила цю сумнівну жінку, яка діставала з кишені телефон, що нагадує недешевий iPhone 7 Plus.

«Я тоді проходячи цей же перехід звернула увагу на цю бабусю. Вже разом з мамою сміялися, що вона даремно плакала. А сьогодні ця LV так вправно вирівняла спину і дістала з кишені телефон, що я просто не змогла пройти спокійно», – розповіла вона.

Додамо, що в Харкові правоохоронці затримали блогера, який заради відео лаяв та принижував патрульних поліцейських. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель.