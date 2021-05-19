У Чернівцях викладача коледжу підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Його звільнили

Одна зі студенток згадала, що викладач просив «нагнутися, щоб міг розписатися на її спині»

У Чернівцях звільнили викладача коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Зробили це за результатами службового розслідування. Про це розповів директор коледжу Василь Бобик, повідомляє «Суспільне».

За його словами, комісія опитала студентів коледжу. 22 людини сказали, що викладач порушував правила етичної поведінки.

Переважно студенти скаржилися на те, що викладач говорив з ними на теми сексуального характеру. Одна зі студенток згадала, що викладач просив «нагнутися, щоб міг розписатися на її спині».

За словами Бобика, раніше студенти не скаржилися на поведінку викладача, бо сприймали його висловлювання несерйозно.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО з можливістю вийти під заставу в майже два мільйони гривень. Раніше його адвокатка Любов Литвинчук сказала, що він не вважає себе винним.

Тим часом, на Київщині, у селі Переселення Обухівського району 30-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно п’ятирічної племінниці. Поліцейські з’ясували, що молодик часто гостював у сестри та залишався наодинці з молодшою племінницею. Зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки.