ЗМІ: Дженніфер Лопес відзначила день народження на яхті Ахметова (фото, відео)

Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-й день народження на шестипалубній яхті Valerie, яка, за інформацією ЗМІ, належить Рінату Ахметову

Знаменита співачка відпочивала на Французькій Рив'єрі

Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-й день народження. Подію зірка відзначала разом зі своїм коханим Беном Аффлеком на Французькій Рив'єрі. Про це пише таблоїд The Daily Mail.

ЗМІ також повідомляє, що розкішна шестипалубна яхта Valerie, на якій відбувся захід, належить українському олігарху Рінату Ахметову.

Відомо, що судно побудували в 2011 році, а в 2019 році його відремонтували і зараз воно продається та здається в оренду компанією Dynamiq Brokerage.





На кораблі дев'ять кают, його прикрашено унікальною мозаїкою хамам. Також там є спортзал з панорамним видом, масажний та спа-кабінети, кінотеатр, кілька джакузі і великий басейн. У їдальні стоїть фонтан, що має підсвічування.

ЗМІ не з'ясували, скільки Лопес коштувало святкування дня народження на яхті Ахметова, але пишуть, що, наприклад, переліт у Сен-Тропе приватним рейсом коштує близько $200 тисяч.

До слова, «Метінвест» Ахметова купив Дніпровський меткомбінат за понад 9 мільярдів.