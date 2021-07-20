Організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків»

Виявляється, що Вознюк був готовий «воювати за російську мову» і «гнати поганою мітлою нациків»

Український активіст Сергій Стерненко розповів, як організатор концертів Ані Лорак в Одесі Артем Вознюк відгукувався про українізацію.

Виявляється, що Вознюк був готовий «воювати за російську мову» і «гнати поганою мітлою нациків». Також на його сторінці в соцмережі була зображена георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні, і прапор Росії.

«А це організатор концерту Ані Лорак в Одесі. Артем Вознюк, власник кінотеатру «Москва». Писав, що українське майбутнє в Україні це «херня» і обіцяв «гнати нациків». Виступи Лорак заплановані в клубі Ітака на 16 і 17 серпня», – повідомив активіст у Twitter.

Скріншот: sternenko / twitter

Як відомо, Вознюк є власником «Просто Ради.О» та мережі великих кінотеатрів «Одеса-кіно» у Києві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Він давно виступає за те, щоб в Україні другою державною мовою була російська.

Нагадаємо, Ані Лорак, чий концерт у Москві зірвали нещодавно мітингувальники, виступить в Україні. Скандальна співачка, яка давно й активно будує свою кар'єру в Росії, відіграє в Одесі два сольники поспіль – 16 та 17 серпня. Ці великі концерти в Україні для Лорак стануть першими за сім років.

Близько тижня тому Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) раптово засвітилася в Києві. Тоді артистка заінтригувала своїх шанувальників заявою про підготовку до турборежиму, і запропонувала підписникам у Instagram вгадати, що саме вона готує.

Також неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».

Раніше Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.

Співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

До слова, міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.