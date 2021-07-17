Із Петербурга – до Одеси. Ані Лорак уперше за сім років виступає в Україні

На заходи 16 і 17 серпня розкупили майже всі квитки

Одеситам та гостям міста організатори концерту обіцяють «вибух емоцій, яскраві враження та незабутні спогади»

Ані Лорак, чий концерт у Москві зірвали нещодавно мітингувальники, виступає в Україні. Скандальна співачка, яка давно й активно будує свою кар'єру в Росії, відіграє в Одесі два сольники поспіль – 16 та 17 липня. Ці великі концерти в Україні для Лорак стануть першими за 7 років. Анонси шоу Лорак розміщені на сайті Concert.ua.

Обидва шоу відбудуться в елітному нічному клубі Одеси «Itaka Beach Resort & Night Club». Вартість квитків – від 900 до 7,5 тисячі гривень.

В оголошенні відвідувачів заманюють на концерт повідомленнями про те, що народна артистка України готує ексклюзивну програму «Найкращі хіти» з яскравим шоу. Одеситам та гостям міста обіцяють «вибух емоцій, яскраві враження та незабутні спогади».

На заходи 16 і 17 серпня розкупили майже всі квитки.

До речі, кілька днів тому Лорак давала концерт в російському Санкт-Петербурзі на фестивалі "Білі ночі". Тоді співачка у своєму Instagram також анонсувала новий альбом, який має намір презентувати вже восени.

Близько тижня тому Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) раптово засвітилася в Києві. Тоді артистка заінтригувала своїх шанувальників заявою про підготовку до турборежиму, і запропонувала підписникам у Instagram вгадати, що саме вона готує.

Раніше неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена». Кароліна звернулася до своїх шанувальників: «Найбільш довгоочікуваний реліз. Пісня, на яку ви чекали цілий рік. Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається кохання – тримайте його міцніше».

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.

Нещодавно Лорак зізналася у позашлюбних стосунках – з футболістом Сергієм Ребровим.

Співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

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