Фестиваль у диктатора. Ще одна народна артистка України засвітилася у Вітебську

Народна артистка України Оксана Пекун була в складі журі дитячого конкурсу на білоруському фестивалі «Слов’янський базар»

Раніше чимало українських артистів відмовились від участі в конкурсі у Білорусі, оскільки ним опікується Лукашенко

Українська телеведуча та народна артистка Оксана Пекун засвітилась у Білорусі на фестивалі, яким опікується диктатор Олександр Лукашенко. Вона була в складі журі міжнародного дитячого музичного конкурсу «Вітебськ-2021». Про це пише видання «Белта».

Конкурс відбувався в рамках білоруського фестивалю «Слов’янський базар у Вітебську». Церемонія нагородження відбулась 18 липня.

«Слов’янський базар» відбувається під патронажем самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Таїсія Повалій стала єдиною артисткою, яка виступила на «Слов’янському базарі» у Вітебську цього року. Українська співачка, яка втекла до Москви у 2014 році, взяла участь у відкритті фестивалю 15 липня.

До слова, ведуча проросійського телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко похизувалась тим, що їде у Вітебськ вести разом із російськими та білоруськими артистами «Слов'янський базар».

На концерті на честь закриття фестивалю у Вітебську Україну представили композитор Ніколо Петраш і нардеп Євген Шевченко, якого вигнали зі «Слуги народу». Вони виконали пісню дуетом.

Міжнародний музичний фестиваль «Слов'янський базар» проводять із 1992 року. У 2021 році цей захід заплановано на період із 14-го до 19 липня.

Після того, як «Слов'янський базар» опублікував програму, білоруси стали просити у соцмережах артистів не приїжджати на фестиваль у зв'язку з політичною кризою у країні. Як зазначає TUT.BY, у гала-концерті заходу було заявлено українських виконавців Олега Винника та Еліну Іващенко (переможниця фестивалю 2020 року), але їхні прізвища незабаром зникли з афіш.

Наприкінці березня від участі в заході відмовився український шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Його місце посів інший український ведучий Андрій Доманський, проте незабаром він теж повідомив, що не їде на фестиваль.