Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
- Сьогодні, 13:36
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В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки
Блогер lana_sator вирішила зустріти новий рік в Абхазії. Під час своєї подорожі вона зробила фоторепортаж про те, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією і кількома державами третього світу.
Мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які сьогодні знаходяться в зруйнованому стані.
В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки. Війна, яка відгриміла 1993 року, знищила лише малу частину цих об'єктів. Більшість з них розвалилася і закрилася вже в післявоєнні роки.
Абхазія — історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії.