Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії

В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки

Блогер lana_sator вирішила зустріти новий рік в Абхазії. Під час своєї подорожі вона зробила фоторепортаж про те, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією і кількома державами третього світу. Мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абхазія

В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки

Блогер lana_sator вирішила зустріти новий рік в Абхазії. Під час своєї подорожі вона зробила фоторепортаж про те, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією і кількома державами третього світу.

Мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які сьогодні знаходяться в зруйнованому стані.

В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки. Війна, яка відгриміла 1993 року, знищила лише малу частину цих об'єктів. Більшість з них розвалилася і закрилася вже в післявоєнні роки.

Абхазія — історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії.