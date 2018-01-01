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    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії

    В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки
    Блогер lana_sator вирішила зустріти новий рік в Абхазії. Під час своєї подорожі вона зробила фоторепортаж про те, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією і кількома державами третього світу. Мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які
    • Сьогодні, 13:36
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    Абхазія
    Абхазія

    В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки

    Блогер lana_sator вирішила зустріти новий рік в Абхазії. Під час своєї подорожі вона зробила фоторепортаж про те, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією і кількома державами третього світу.

    Мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які сьогодні знаходяться в зруйнованому стані.

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    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії
    Зруйновано практично все. Моторошні фото окупованої Росією Абхазії

    В Абхазії панує тотальна розруха. Зруйновано практично все - залізниця, електростанції, шахти, заводи, будинки. Війна, яка відгриміла 1993 року, знищила лише малу частину цих об'єктів. Більшість з них розвалилася і закрилася вже в післявоєнні роки.

    Абхазія — історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії.

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