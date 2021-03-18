«Gala Italia». Гала-концерт з нагоди 160-ї річниці утворення Італійської держави

На думку Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні П’єра Франческо Дзадзо, «це справжній привілей – презентувати Італію в дружній нам країні»

Святковий концерт «Gala Italia» з нагоди 160-ї річниці утворення Італійської держави (1861–2021) у неділю, 21 березня, організовано Національною оперою України за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

Автор ідеї та керівник проекту – знаний культурний діяч Нікола Франко БАЛЛОНІ, організатор численних масштабних високомистецьких міжнародних проектів.





Як зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр ТКАЧЕНКО, «Гала-концерт з нагоди Дня Об’єднання Італії та 160-ї річниці утворення Італійської держави – непересічна подія для мистецького життя України. Приємно, що багаторічне українсько-італійське партнерство у музичній сфері знайшло своє втілення у цьому масштабному проекті, що надихає. І не лише поціновувачів класичного мистецтва через безсмертні шедеври Джоаккіно Россіні, Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, але й віддає шану класикам сучасності Італії та України – Енніо Морріконе та Мирославові Скорику. Щиро вдячний усім, хто доклав зусиль та віддав частинку серця, щоб цей проект був втілений. Вірю, вічна магія музики та захоплення, яке вона викликає, стануть найкращою ілюстрацією українсько-італійської дружби».

На думку новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П’єра Франческо Дзадзо, «це справжній привілей – мати можливість презентувати Італію в дружній нам країні, якою є Україна, для нації, яка захоплюється та цінує нашу культуру з пристрастю та глибокими знаннями. Загальновідомою є любов українців до класичної та оперної музики, а свідченням цього – концерти та оперні постановки надзвичайної мистецької цінності, які щороку відбуваються в цьому чудовому Театрі». Також пан Посол відзначив, що «немає присвяти, яка потішила б Маестро Морріконе більше за цю: в одному з найпрекрасніших давніх театрів Європи, в пам’яті народу, який є справжнім поціновувачем культури».

Інша непересічна подія у програмі святкового заходу на головній оперній сцені України – відеозвернення видатного диригента сучасності Маестро Ріккардо МУТІ до української публіки з нагоди обрання іноземним членом Національної академії мистецтв України та Гала-концерту до 160-ї річниці Об’єднання Італії.

Ріккардо МУТІ – арт-директор Міжнародного проекту «ШЛЯХИ ДРУЖБИ. РАВЕННА-КИЇВ» (2018). Серед великої кількості посад Ріккардо Муті – Художній керівник і Головний диригент театру «Ла Скала» протягом близько 20 років (1986–2005 рр.); Художній керівник Зальцбурзького фестивалю (2007–2012); Художній керівник і Головний диригент Оперної академії Ріккардо Муті (з 2015 р.) та провідних світових оркестрів – Філармонічного оркестру в Лондоні (1973–1982); Філадельфійського симфонічного оркестру (1980–1992), Чиказького симфонічного оркестру (з 2010 р.); Довічний почесний диригент Римської опери (з 2011 р.).

Витяг з Постанови Загальних зборів Національної академії мистецтв України № 1/3-06 від 30.10.2020 р. про обрання Ріккардо Муті іноземним членом НАМУ:

«Ріккардо МУТІ, видатний диригент: за вагомі здобутки у розвитку сучасного музичного мистецтва, міжнародну культурну співпрацю, благодійну і меценатську діяльність на підтримку високих духовних цінностей та європейських ідеалів».

На урочистому вечорі будуть присутні Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга СТЕФАНИШИНА, Міністр культури та інформаційної політики Олександр ТКАЧЕНКО, Міністр закордонних справ Дмитро КУЛЕБА, інші високопосадовці, Посол Італії в Україні П’єр Франческо ДЗАДЗО, Посли інших іноземних держав, відомі представники громадянського суспільства, діячі культури та ін.

Програма гала-концерту

У І відділі концерту прозвучать найулюбленіші уривки з італійських опер, головним чином пов’язаних з Рісорджименто – періодом боротьби за незалежність та політичне об'єднання країни. Першим з таких творів вважається героїко-патріотична опера Джоаккіно Россіні «Вільгельм Телль», в якій головний герой бореться за повалення чужоземного панування. Ця алюзія Россіні на тогочасне становище його поневоленої батьківщини надовго закрило шедевру композитора шлях до італійських театрів. Крім увертюра до опери «Вільгельм Телль», прозвучать інтермецо та молитва Сантуцци «Inneggiamo, il Signor non è morto» (у виконанні сопрано Оксани КРАМАРЄВОЇ) з опери «Сільська честь» П’єтро Масканьї; славнозвісна арія Маріо Каварадоссі «E lucevan le stelle» (у виконанні тенора Валентина ДИТЮКА) з опери «Тоска» Джакомо Пуччіні; хор рабів «Va’ pensiero» з опери «Набукко» Джузеппе Верді, який є головним музичним символом епохи боротьби за звільнення та об’єднання Італії.

У програмі I відділу також і знаменита арія Лауретти «O mio babbino caro» (у виконанні сопрано Лілії ГРЕВЦОВОЇ) з опери Джакомо Пуччіні «Джанні Скіккі», лібрето якої написане за фрагментом з безсмертної поеми «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі (Флоренція, 1265- Равенна, 1321) – провісника мовного об’єднання Італії, головної постаті та символу італійської культури в світі. 2021-ий – рік Данте. У цьому році світова культурна громадськість вшановує пам'ять великого поета, мислителя і політичного діяча з нагоди 700-ої річниці від дня його смерті. Вплив Данте на формування нової європейської культурної традиції складно переоцінити. У травні ц.р. Національна опера України планує представити, у співробітництві з італійськими партнерами, нову спільну постановку – балет «Данте».

У II відділі – симфонічні композиції, зокрема знамените «Італійське капричіо» Петра Чайковського та присвяти визначним сучасним композиторам двох країн Енніо МОРРІКОНЕ (1928–2020) та Мирославу СКОРИКУ (1938–2020), які увійшли у вічність у 2020 р., залишивши нам безцінні музичні скарби. Зокрема, це попурі на музику оскароносного Енніо Морріконе з кінофільмів «За жменю доларів», «Місія», «Одного разу на Дикому Заході», «Хороший, поганий, злий», а також знаменита «Мелодія» Мирослава Скорика зі стрічки «Високий перевал».

Завершить святковий концерт – молитва Андрія «Блаженний день блаженний час» з опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського (музична редакція та оркестрування Мирослава Скорика) у виконанні тенора Валентина ДИТЮКА, Симфонічного оркестру і Хору Національної опери України (диригент – Віктор ОЛІЙНИК, хормейстер – Богдан ПЛІШ).