Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга

Людмила Горделадзе написала книгу про те, як працює кінотеатр

11 вересня, у день 95-річчя легендарного київського кінотеатру «Жовтень» побачила світ книга «Кінотеатр. Як? Чому? Навіщо?» Людмили Горделадзе – кінознавиці, фахівчині кінобізнесу та багаторічної керівниці «Жовтня», що очолювала його майже чверть століття.

Авторка фахово, відверто та дотепно ділиться власним досвідом, як створити успішний кінотеатр і сформувати його аудиторію, висловлює власну версію, чому одні фільми стають касовими, а інші ні. А також розʼяснює, навіщо сьогодні потрібні кінотеатри. Це, власне, перша спроба серйозного дослідження, як саме глядачі зуміли пройти шлях від нехтування українським кіно до самовідданої любові до нього.

Книга, видана у видавництві «Саміт-Книга», поєднує практичний підручник кінотеатральної справи з історією одного з найстаріших кінотеатрів Києва, що пережив зміну епох і технологій і залишається головним незалежним кіномайданчиком столиці. Теорію Людмила Горделадзе ілюструє історіями з власного професійного досвіду, від формування репертуару та роботи з аудиторією до економіки кіносеансів та ноу-хау у боротьбі за прибуток.

«Кінотеатральний показ є невідʼємним елементом кожної стрічки. Це, власне, подання готової страви – від того, як вона виглядає на тарілці, як сервірований стіл, як поводиться офіціант і навіть яка музика лунає в ресторані, дуже сильно залежить, як саме ця страва смакуватиме», – стверджує Людмила Горделадзе у вступі до книги.

Українське кіно від набуття Україною незалежності до сьогодні авторка аналізує під унікальним кутом зору людини, що роками прискіпливо слідкувала за поведінкою глядачів. І дає власну оцінку комерційної привабливості близько 80-ти знакових українських стрічок, створених у цей період – саме цей момент має зацікавити в книзі професійну спільноту кіноіндустрії і напевне викличе дискусії.

Стосовно майбутнього для кінопоказу Людмила Горделадзе пропонує авторський проєкт «Кінофікація України», розвиток мережі сучасних невеликих кінотеатрів, передусім у малих і середніх містах, як частини повоєнного відновлення культурного життя країни. А також ділиться власним унікальним фотоархівом – кадрами з головних знакових подій незалежного українського кінематографа.