Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю

Підсумки 53-го рейтингу банківських депозитів

Підсумки першого півріччя 2026 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. І хоча консолідований прибуток після оподаткування банківської системи в першому півріччі 2026 року склав тільки 54,1 млрд грн, порівняно з майже 79,5 млрд грн за перше півріччя 2025 року, проте слід враховувати, що в 2026 році ставка податку на прибуток банків була збільшена до 50%, в той час як в 2025 році діяла ставка 25%. З консолідованого прибутку банківської системи близько 60% приходилось на прибуток державних банків, тоді як за підсумками 2025 року цей показник становив приблизно 50%. Із 59 банків 11 завершили перше півріччя 2026 року зі збитком, тоді як за підсумками 2025 року тільки 7 банків були збитковими.

В Топ-10 банків з привабливими (надійними) депозитами увійшли банки з іноземним капіталом, банки з часткою держави в капіталі та банки з приватним українським капіталом.

Топ-10 банків з найпривабливішими (надійними) депозитами за підсумками І півріччя 2026 року:

АТ «Креді агріколь банк»

АТ КБ «Приватбанк»

АТ «Райффайзен банк»

АТ «Правекс банк»

АТ «Кредобанк»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «АБ «Радабанк»

АТ «Агропросперіс банк»

АБ «Укргазбанк»

АТ «Ощадбанк»

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках п’ятдесят третього рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення.

Серед класичних депозитних продуктів вчетверте кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Новий сезон» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17% річних. На думку Агентства, депозитна програма «Новий сезон» станом на другу половину серпня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від АТ «АБ «Радабанк. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт Банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку. Серед банків, які пропонують клієнтам картки з підвищеним рівнем процентних ставок, безумовним лідером рейтингу стала картка «Мрія+» від АТ «Агропросперіс банк», яка передбачає нарахування до 7% на звичайний залишок на картці. Умови програми також передбачають: безкоштовне відкриття та обслуговування картки, безкоштовне поповнення та безготівкові оплати, безкоштовне зняття в усіх банкоматах України.

З повною версією Звіту Авторизованого рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Україна) можна ознайомитися за посиланням