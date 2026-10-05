Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі

«Використовуємо AI на повну»: чотири тижні практики для тих, кому ніколи розбиратися зі штучним інтелектом самостійно

Зараз увесь світ сперечається, чи відбере штучний інтелект нашу роботу. Одні рахують професії, які зникнуть, інші переконують, що нічого не зміниться. Замість сперечатися ми обираємо опановувати інструменти. 

Бо ШІ вже вміє розібрати пошту за тиждень, зібрати досьє на клієнта перед дзвінком, написати follow-up після зустрічі, підготувати комерційну пропозицію і презентацію, заповнити форми в браузері. Питання лише в тому, хто цим користується, а хто досі копіює тексти в чат.

9 жовтня стартує онлайн-курс «Використовуємо AI на повну» – чотиритижнева програма для підприємців без великої команди, консультантів, коучів, психологів та експертів, які хочуть делегувати ШІ реальні робочі задачі.

Головний принцип курсу: давати ШІ задачу з результатом, а не промпт, і працювати з ним як з асистентом, а не з генератором тексту.

Про що говоримо на курсі:

  • AI як твій асистент. Цілі та планування тижня, розбір пошти й календаря, підготовка до дзвінків, пам'ять і власна база знань.
  • AI як твій власний маркетолог. Дослідження ринку та конкурентів, персональні пропозиції, тексти у власному tone of voice, контент для соцмереж.
  • AI як твій власний дизайнер. Фото, відео, аватари й озвучка, презентації та комерційні пропозиції без дизайнера і зйомок.
  • AI-агенти. Автоматизація рутини, агенти та computer use: як перестати робити руками те, що повторюється, і звільнити свій час.

У програмі – онлайн-зустрічі та практика раз на тиждень, записи лекцій, зворотний зв'язок по кожному кроку, практичні завдання до кожної теми та готові зв'язки інструментів: Claude, ChatGPT, Gemini, Календар, Perplexity й інші сервіси під конкретні робочі сценарії.

Лекторка курсу – Олена Пшенична, AI marketing engineer, агенція SolvIA. Вчить любити AI й допомагає будувати воронки в соцмережах. Понад 10 років працює з технологічними стартапами та підприємцями як CBDO і ментор, має понад 15 років досвіду в маркетингу і продажах, працювала з ринками США, Європи та Китаю.

Участь у курсі можлива у двох форматах: базовий тариф – 139 євро, з підтримкою в чаті протягом усього курсу та доступом до записів на три місяці; тариф із двома індивідуальними консультаціями щодо просування – 299 євро, на ньому лише сім місць.

Реєструйся на курс «Використовуємо AI на повну», який стартує 9 жовтня, і вже за місяць делегуй ШІ те, на що зараз ідуть години.

Читайте також:

Теги: ChatGPT навчання професії штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, який посів перше місце в рейтингу
Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026
12 вересня, 10:20
Південноукраїнський ліцей №5 Південноукраїнської міської ради, який посів перше місце в рейтингу
Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: результати Миколаївської області
21 вересня, 08:27
Google повідомив постраждалі організації про інциденти; за даними корпорації, шкоди їм завдано не було
ШІ Google вперше самостійно зламав системи реальних компаній
20 вересня, 05:05
У Києві 22 вересня відбувся національний форум «Майбутнє, яке обираємо ми», присвячений професійному самовизначенню дітей та підлітків
Школярів – на заводи. Міносвіти готує масштабну реформу, яка здивує батьків
22 вересня, 17:30
До середини вересня компанія виявила близько двох десятків випадків, коли агенти діяли всупереч очікуванням
OpenAI зупинила навчання найпотужніших моделей через збій безпеки
27 вересня, 06:03
Навчання з «Основ національного спротиву» розпочалося 1 жовтня
В українських коледжах та вишах з'явилася нова дисципліна: що варто знати
1 жовтня, 13:47
Кадри пожежі у Волгограді після атаки безпілотників
Волгоград атакували безпілотники: що відомо
2 жовтня, 05:15
Підземний дитячий садок «Каштан» у Запоріжжі
У Запоріжжі відкрили підземний дитсадок: як він працюватиме
3 жовтня, 22:44
Павло Зібров та MamaRika представили кліпи, створенні за допомогою ШІ
Головні музичні прем'єри тижня. Українські зірки підкорили мережу кліпами-ШІ (відео)
2 жовтня, 14:54

Пресрелізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua