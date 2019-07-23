  1. Головна
  2. Прес-релізи

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Прес-релізи

    Интернет-магазин «Подушка»: Ура! Нам 12 лет!

    • Розсилка
    Интернет-магазин «Подушка»: Ура! Нам 12 лет!

    В честь Дня рождения магазин проводит акцию

    Кажется, что интернет-магазин «Подушка» открылся только вчера. Но уже 27 июля мы будем праздновать его 12-летие. За эти годы мы многому научились, многое поняли, приобрели огромное количество постоянных клиентов, которых очень любим, и всегда радуемся новым покупкам!

    Когда-то мы начинали с продажи постельного белья. 12 лет назад в Украине очень не хватало действительно качественного текстиля, а потому мы стремились заполнить эту потребность. Потребности же современных женщин совсем другие. В текущем ритме жизни редко удается найти время на себя и дом. Но мы знаем, как это исправить!

     

    Почему «Подушка»?

    Когда-то мы начинали с менее, чем 200 товарами в каталоге. Сегодня же их количество в несколько раз больше, и постоянно растет. Мы тщательно работаем над расширением и совершенствованием ассортимента, подбираем только самые лучшие и качественные товары. У нас вы найдете все, что необходимо каждой женщине для счастливой и гармоничной жизни.

    Больше не нужно тратить время на шоппинг, планировать расположение магазинов, их расписание, сравнивать ассортимент. Ведь у нас вы можете быстро заполнить свою корзину товарами и сделать заказ. Вскоре постельное белье, посуда, товары для детей или стильные аксессуары будут у вас!

    Мы всегда стремимся думать на перспективу, а потому подбираем позиции целыми коллекциями. Выбирая товары в «Подушке», вы заметите, что многие из них гармонируют друг с другом. Здесь много базовых вещей, которые легко комбинировать, и ярких деталей. «Подушка» поможет обставить кухню, гостиную комнату, спальню, детскую, создать дома особую атмосферу и поднять настроение всем домочадцам.

    Акция в честь нашего Дня рождения

    Чтобы ваши покупки в «Подушке» подарили вам еще больше положительных эмоций, мы объявляем акцию на следующие товарные группы:

    • подушки;
    • одеяла;
    • детские игрушки;
    • посуда;
    • сумки и рюкзаки;
    • постельное белье;
    • одежда для дома;
    • пляжные полотенца;
    • покрывала и пледы;
    • одежда для мальчиков;
    • одежда для девочек;
    • одежда для малышей.

    Сроки акции — с 22 по 31 июля. Размер скидок от 14% до 51%.

    Все акционные товары были отобраны среди тех, которые пользуются у наших клиентов особой популярностью. Они качественные, стильные, а теперь — еще доступнее по цене. Спешите сделать выгодную покупку и порадовать себя и своих близких обновками!

    акции одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ