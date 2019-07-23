Интернет-магазин «Подушка»: Ура! Нам 12 лет!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В честь Дня рождения магазин проводит акцию

Кажется, что интернет-магазин «Подушка» открылся только вчера. Но уже 27 июля мы будем праздновать его 12-летие. За эти годы мы многому научились, многое поняли, приобрели огромное количество постоянных клиентов, которых очень любим, и всегда радуемся новым покупкам!

Когда-то мы начинали с продажи постельного белья. 12 лет назад в Украине очень не хватало действительно качественного текстиля, а потому мы стремились заполнить эту потребность. Потребности же современных женщин совсем другие. В текущем ритме жизни редко удается найти время на себя и дом. Но мы знаем, как это исправить!

Почему «Подушка»?

Когда-то мы начинали с менее, чем 200 товарами в каталоге. Сегодня же их количество в несколько раз больше, и постоянно растет. Мы тщательно работаем над расширением и совершенствованием ассортимента, подбираем только самые лучшие и качественные товары. У нас вы найдете все, что необходимо каждой женщине для счастливой и гармоничной жизни.

Больше не нужно тратить время на шоппинг, планировать расположение магазинов, их расписание, сравнивать ассортимент. Ведь у нас вы можете быстро заполнить свою корзину товарами и сделать заказ. Вскоре постельное белье, посуда, товары для детей или стильные аксессуары будут у вас!

Мы всегда стремимся думать на перспективу, а потому подбираем позиции целыми коллекциями. Выбирая товары в «Подушке», вы заметите, что многие из них гармонируют друг с другом. Здесь много базовых вещей, которые легко комбинировать, и ярких деталей. «Подушка» поможет обставить кухню, гостиную комнату, спальню, детскую, создать дома особую атмосферу и поднять настроение всем домочадцам.

Акция в честь нашего Дня рождения

Чтобы ваши покупки в «Подушке» подарили вам еще больше положительных эмоций, мы объявляем акцию на следующие товарные группы:

подушки;

одеяла;

детские игрушки;

посуда;

сумки и рюкзаки;

постельное белье;

одежда для дома;

пляжные полотенца;

покрывала и пледы;

одежда для мальчиков;

одежда для девочек;

одежда для малышей.

Сроки акции — с 22 по 31 июля. Размер скидок от 14% до 51%.

Все акционные товары были отобраны среди тех, которые пользуются у наших клиентов особой популярностью. Они качественные, стильные, а теперь — еще доступнее по цене. Спешите сделать выгодную покупку и порадовать себя и своих близких обновками!