«Миколаївгаз» пропонує здійснити технічне обслуговування мереж всього за 300 гривень

З початку дії акції «Миколаївгаз» уклав вже понад 500 договорів

Статистика вказує - причиною більше половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх мережах. З початку року на номер аварійної газової служби 104 надійшло понад 3,5 тисяч дзвінків. Більше половини з них пов’язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах.

З 2015 року у тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішньобудинкових мереж споживача. А відповідальність за справний технічний стан внутрішніх газопроводів, згідно законодавства, покладена на власників.

Для безпечного користування газом в побуті, кожен споживач має укласти договір на технічне обслуговування газових мереж з організацією, яка має відповідний дозвіл та ліцензію. І такі послуги пропонує АТ «Миколаївгаз».

Саме зараз компанія пропонує своїм клієнтам проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів всього за 300 гривень на рік.

Що ж отримає споживач, підписавши угоду з АТ «Миколаївгаз»?

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірка герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірка працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

Варто зауважити, що до вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт мереж та приладів обліку.

«Договір укладається на добровільних засадах. Але ми закликаємо наших клієнтів бути свідомими у споживанні газу та обов’язково раз на рік проводити технічне обслуговування своїх мереж для уникнення надзвичайних ситуацій. Під час візиту наших фахівців клієнт на місці підписує договір та одразу отримує послугу. Це фіксується в акті виконаних робіт, і клієнту надається рахунок, який він має сплатити впродовж п’яти робочих днів», – розповідає начальник відділу технічного обслуговування АТ «Миколаївгаз» Віктор Ліхолєтов.

Газорозподільна компанія зобов’язується якісно надавати послуги у рамках дії договору, а клієнт (споживач) має забезпечити працівникам АТ «Миколаївгаз» вільний доступ до внутрішньобудинкових газових мереж для виконання робіт з їх технічного обслуговування.

З початку дії акції компанія уклала вже понад 500 договорів.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.