Ключові теми Форуму: як зміцнити безпеку, встановити справедливість та забезпечити добробут

У середу, 9 лютого 2022 року, у Києві відбудеться форум «Україна післязавтра». Ініціаторами Форуму є співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк (міністр фінансів України у 2016-2018 рр., секретар РНБО у 2019 р.), Павло Клімкін (міністр закордонних справ України у 2014-2019 рр.) та Руслан Рябошапка (генеральний прокурор України у 2019-2020 рр., член Національного агентства з питань запобігання корупції у 2016-2017рр.).

Участь у Форумі візьмуть громадські діячі, політики та експерти. Модератор – журналіст, ведучий, голова правління «Громадського радіо» Андрій Куликов.

Ключові теми Форуму – це найнагальніші для нашого суспільства питання: як зміцнити безпеку, встановити справедливість та забезпечити добробут. Мета Форуму – започаткувати загальнонаціональну дискусію та розпочати розробку й підготовку плану дій щодо перезавантаження держави.

«#УкраїнаПіслязавтра – це не про критику. Це – про Завтра, яке ми разом повинні спланувати, аби не втратити наступне вікно можливостей», – зазначається на сторінці Центру національної стійкості та розвитку у Facebook.

Усі охочі можуть до онлайн трансляції Форуму на Facebook-сторінці Центру національної стійкості та розвитку та на Youtube-каналі Центру.

Нагадаємо, що заснований у 2020 році Центр національної стійкості та розвитку – це майданчик для публічного обговорення та розробки рішень у найбільш актуальних та пріоритетних сферах для України: безпеки, справедливості та добробуту.