  1. Головна
  2. Пресрелізи
рус
    Пресрелізи

    У Києві відбудеться форум «Україна післязавтра»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Участь у Форумі візьмуть громадські діячі, політики та експерти - У Києві відбудеться форум «Україна післязавтра»
    Участь у Форумі візьмуть громадські діячі, політики та експерти

    Ключові теми Форуму: як зміцнити безпеку, встановити справедливість та забезпечити добробут

    У середу, 9 лютого 2022 року, у Києві відбудеться форум «Україна післязавтра». Ініціаторами Форуму є співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк (міністр фінансів України у 2016-2018 рр., секретар РНБО у 2019 р.), Павло Клімкін (міністр закордонних справ України у 2014-2019 рр.) та Руслан Рябошапка (генеральний прокурор України у 2019-2020 рр., член Національного агентства з питань запобігання корупції у 2016-2017рр.).

    Участь у Форумі візьмуть громадські діячі, політики та експерти. Модератор – журналіст, ведучий, голова правління «Громадського радіо» Андрій Куликов.

    Ключові теми Форуму – це найнагальніші для нашого суспільства питання: як зміцнити безпеку, встановити справедливість та забезпечити добробут. Мета Форуму – започаткувати загальнонаціональну дискусію та розпочати розробку й підготовку плану дій щодо перезавантаження держави.

    «#УкраїнаПіслязавтра – це не про критику. Це – про Завтра, яке ми разом повинні спланувати, аби не втратити наступне вікно можливостей», – зазначається на сторінці Центру національної стійкості та розвитку у Facebook.

    Усі охочі можуть до онлайн трансляції Форуму на Facebook-сторінці Центру національної стійкості та розвитку та на Youtube-каналі Центру.

    Нагадаємо, що заснований у 2020 році Центр національної стійкості та розвитку – це майданчик для публічного обговорення та розробки рішень у найбільш актуальних та пріоритетних сферах для України: безпеки, справедливості та добробуту.

    Теги: міністр Україна Руслан Рябошапка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві відбудеться форум «Україна післязавтра»