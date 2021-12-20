У Запоріжжі відкрили шостий РГК Освітній простір

Окрім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проєкти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону

На базі АТ «Запоріжгаз» відкрили РГК «Освітній простір». Він став шостим у мережі, яка налічуватиме 16 Освітніх просторів в Україні

У РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи та клас віртуальної реальності. Тут відбуватиметься адаптаційне навчання для нових співробітників та професійна перепідготовка. У практичному класі зібрано зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, яке використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників.

«Наша галузь потребує спеціалізованої підготовки кадрів. Ми не просто бажаємо розвивати і популяризувати професію газовика. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами – щоб діти знали, після закінчення ВНЗ, вони прийдуть працювати в компанію, яка користується новітніми технологіями», – зазначив технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.

У РГК Освітньому просторі встановлено стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладного обстеження мереж, електрогазозварювальним апаратом та зварюванням поліетилену, газорегуляторне обладнання, сучасні котли з високою продуктивністю та ККД.

Також у навчанні використовуються передові технології. У центрі створено навчальний VR-клас із спеціальним обладнанням нового покоління. Окрім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проєкти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону.