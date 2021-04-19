За 2020 рік 27 тис. побутових лічильників пройшли державну повірку в АТ «Хмельницькгаз»

При проведенні повірок фахівці виявляють факти самовільного втручання у роботу приладів обліку газу

В минулому році АТ «Хмельницькгаз» спільно з державним підприємством «Хмельницькстандартметрологія» провели безкоштовну повірку понад 27 тис. приладів обліку природного газу. З початку 2021 року на базі сервісного центру газорозподільної компанії уже повірено понад 9 тис. облікових пристроїв.

Із 27 тис. повірених минулоріч приладів обліку, непридатними до подальшої експлуатації визнано більше 10 тис. Причинами стали зношення комплектуючих деталей та механізмів, а також порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, підвищена сирість приміщення тощо.

При проведенні повірок фахівці виявляють факти самовільного втручання у роботу приладів обліку газу. За 2020 рік було виявлено 37 таких випадків. Тому, в разі встановлення факту втручання, споживач повинен оплатити всі роботи по повірці лічильника та відшкодувати збитки, завдані за крадіжку газу.

«У поточному році плановій повірці підлягають понад 26 тис. побутових лічильників газу, загальна сума витрат складе 17,5 млн. грн, – інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич.. – Тож задля точного обліку енергоносія наш сервісний центр укомплектований сімома новітніми повірочними комп’ютерними установками, а також необхідним обладнанням. Водночас, повірка здійснюється відповідно до паспортних характеристик заводу-виробника – через 8 років, про що ми попередньо повідомляємо споживачів»..

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю за кошти АТ «Хмельницькгаз». При цьому, демонтаж та монтаж приладу мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. Натомість, саму повірку лічильника здійснюють представники державного підприємства «Хмельницькстандартметрологія».

В разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.