За три роки «Дніпрогаз» інвестував у газові мережі міста більше 130 млн грн

Щорічно АТ «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу

Загальна сума інвестицій у розвиток газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району впродовж 2018-2020 років склала понад 130 млн грн. Значний розмір капіталовкладень дозволив підвищити рівень безпеки газопостачання, втім для комплексного редизайну газорозподільних мереж цих коштів недостатньо.

Обсяг інвестицій, що залучаються компанією для модернізації та редизайну газотраспортної системи Дніпра та Дніпровського району, щорічно затверджується НКРЕКП. Однак встановлений тариф на розподіл газу не дозволяє АТ «Дніпрогаз» виконати всі необхідні ремонтні роботи на газогонах, що працюють більше 30 років. Через систематичне непокриття тарифом на розподіл газу фактичних витрат підприємства, прогнозовані збитки «Дніпрогазу» до кінця року перевищать 146 млн грн.

«Вчасна модернізація мереж дозволить компанії зменшити витрати технологічного газу, тобто в майбутньому зменшиться навантаження на споживачів. Ці заходи також підвищать ефективність мереж та здешевшать їх обслуговування», - наголошує в.о. технічного директора «Дніпрогазу» Сергій Матієнко.

У 2018–2020 роках спеціалісти АТ «Дніпрогаз» здійснили реконструкцію більше 6 км газопроводів, модернізацію 11 ГРП, встановили 9 сучасних ШРП виробництва заводу RGC Production, замінили 29 вимикаючих пристроїв, виконали ремонт 33 станцій катодного захисту газопроводів.

Інвестиції у газові мережі міста «Дніпрогаз» здійснює виключно за рахунок коштів, які сплачуються дніпрянами за розподіл природного газу. Тому компанія закликає споживачів оплачувати послуги з розподілу вчасно, аби заплановані заходи були виконані у встановлений строк.

Цього року у Дніпрі та Дніпровському районі працівники компанії мають здійснити капітальний ремонт частини газопроводу середнього тиску, а також провести реконструкцію понад 3 км газопроводів, замінити 32 газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту та реконструювати 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту. На це компанія планує витратити майже 31 млн грн.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.