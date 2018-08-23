«100 тисяч тонн тканини». Як Луценко та Гройсман насмішили контрабандистів

Тривожні дзвіночки для Гройсмана пролунали ще в липні, коли СБУ та ГПУ проводили обшуки в помешканні голови вінницької ДФС

Чим ближче до початку нового політичного сезону, який обіцяє буде дуже гарячим, тим дужче починають розпалюватись пристрасті на Печерських пагорбах. Цього тижня Генпрокуратура організувала нову атаку на Державну фіскальну службу, а та у відповідь огризається та переводить стрілки у контрабандній справі на саму прокуратуру. Супроводжується це абсурдними заявами та звинуваченнями. І все тому, що відомства змагаються один з одним в гучному піарі, і навіть не аналізують те, що озвучують. До скандалу підключився і прем’єр Володимир Гройсман, який тепер позиціонує як головного борця з корупцією на митниці самого себе.

У вівторок генпрокурор Юрій Луценко дав брифінг, під час якого заявив, що співробітники ДФС і податкової міліції під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ виявили (цитата!) 100 тис. тонн тканини на суму $150 млн на 315 складах без будь-яких документів про походження товару та жодного документального оформлення. Прокуратура розслідувала крадіжку 37 контейнерів з Одеської митниці, які опинились на складах ринку «7-й кілометр» в Одеській області. Але реально виявлена контрабанда начебто перевершила всі очікування.

Також Луценко відмітив проблеми на інших митницях, зокрема Волинській, через яку в Україну потрапило 300 тис. автомобілів на «євробляхах». Генпрокурор назвав недопустимим факт, що керівництво ДФС погрожує працівникам силових підрозділів служби, які виявили серйозні обсяги контрабанди, і закликав прем’єр-міністра та керівника служби звільнити очільника Одеської митниці. Більш того, генпрокурор дозволив собі заяви, які більш личили б голові уряду, – він запропонував відновити Державну митну службу як окрему юридичну особу, на конкурсах обрати керівництво митниць та митних постів, відновити роботу аналітичних служб і після цього провести профілактичну роботу з 11-ма відомими «активістами контрабанди». Хто саме ці 11 «активістів», Луценко не уточнив.

Юрій Луценко

Цифра «100 тис. тонн», озвучена генпрокурором, одразу викликала, м’яко кажучи, подив. Так в асоціації «Укрлегпром» заявили, що це абсолютно нереалістична оцінка: «Важко уявити, що хтось завіз таку неймовірну кількість тканини і залишив на зберігання. Її нікуди дівати в такій величезній кількості». За словами члена ради директорів Союзу українських підприємців, відомого представника текстильного бізнесу Олександра Соколовського, таку кількість тканини не перероблять всі вітчизняні швейні фабрики за кілька років. Також, очевидно, що Луценко у нападі піару мав на увазі не 315 складів, а контейнерів.

В. о. ДФС Мирослав Продан частково дослухався до порад Луценка та відсторонив від посади начальника Одеської митниці Олександра Власова на період службового розслідування. При цьому Продан уточнив, що факт виявлення та арешту контрафакту проводився виключно співробітниками його служби. І натякнув, що у нього «є підстави стверджувати про причетність до цього злочину співробітників… Генеральної прокуратури». Продан вважає учасником контрабандних схем прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС Сергія Сердюка. Але в ГПУ надали довідку, що той з лютого у них не працює (посада скорочена) та перебуває на тривалому лікарняному. І взагалі Луценко сказав, що не бачить доказів Сердюка співпраці з контрабандистами, окрім випадків їхнього спілкування на вулиці.

Але Продан таки наполягає на тому, що Сердюк продовжує працювати в прокуратурі і в свою чергу звернувся до НАБУ про проведення неупередженого розслідування. Цікаво, що керівник ДФС під час свого брифінгу-реакції на прес-конференцію Луценка не згадує про «100 тис. тонн тканини». Продан говорить лише лише про ті самі 37 контейнерів, при пошуку яких прокуратура нібито натрапила на інші 315. Глава ДФС переконує, що силами його служби було вилучено нерозмитнені тканини, техніку, трактори та запчастини на різних ринках України, зокрема, у Харківській та Одеській областях.

В. о. ДФС Мирослав Продан частково дослухався до порад Луценка та відсторонив від посади начальника Одеської митниці Олександра Власова на період службового розслідування

Від «чорних сотень» до поліції на митниці

Проблеми з контрабандою на Одеській митниці давно є таємницею Полішинеля, причому навіть за межами країни. Німецьке видання Süddeutsche Zeitung опублікувало розслідування, яке свідчить про масштабні збитки для України через корупцію на митниці. За даними розслідування, тільки через корупцію на Київській та Одеській митницях держбюджет втрачає до $4,8 млрд на рік. Журналісти зазначили, що це вдвічі більше, ніж Україна хоче позичити в МВФ, ЄС та Світового банку в 2018-му році. У розпорядженні видання, опинились документи, які містять дані щодо тисяч вантажних контейнерів, які проходять через український кордон, та систематичне передекларування товарів для зменшення митних зборів. Журналісти прийшли до висновку, що у корупційні схеми залучені поліція, Держприкордонслужба, ГПУ та СБУ.

Пікантність цього обміну люб’язностями між ГПУ та ДФС ще й в тому, що нинішній в.о. керівника ДФС Продан, який прийшов на зміну одіозному Роману Насірову, вважається стовідостково людиною прем’єра Володимира Гройсмана. Голова уряду знає Продана ще з Вінниці, де перший був мером, а другий займав керівні посади в місцевих податкових органах. У затяжному конфлікті між керівником ДФС та міністром фінансів Олександром Данилюком прем’єр горою стояв за свого ставленика. В результаті «цілого» міністра таки «з’їли», а «в.о.» Продан на посаді другий рік

Проблеми з контрабандою на Одеській митниці давно не є таємницею, причому навіть за межами України

Гройсман неодноразово демонстрував свою небайдужість до митної тематики – так в 2016-му році тільки-но сформований новий уряд оголосив гучний план боротьби з контрабандою, який передбачав створення мобільних груп, які повинні були взяти під повний контроль митні пости. У народі вони отримали назву «чорні сотні», але по факту залишились лише піар-ініціативою Гройсмана. Контрабанду і її кришування «сотні» так і не побороли, натомість глава уряду та ДФС потрапили у скандал з закупівлею сканерів для митниці.

20 червня цього року Кабмін затвердив черговий план із боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень. За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволила б залучити до бюджету близько 100 млрд грн. За перший тиждень дії цього плану Гройсман хвалився, що надходження саме на Одеській митниці зросли удвічі: «Це величезні гроші. Коли я розумію, що ми почали боротьбу і ці гроші потрапили до бюджету, то хтось їх втратив. Я думаю, що в багатьох кабінетах істерика, потоку немає». Окремо згадував прем’єр і про тканину, демонструючи, що він, як ніхто, у цій темі: «До наших заходів, які припиняють різноманітне запровадження схем, – 12500 доларів контейнер (розмитнення), той же самий контейнер розмитнюється вже за 21340 доларів». Озвучена на всю країну історія з незадекларованими тканинами, виставила в дивному світі генпрокурора, який взяв цифри просто зі стелі, так і прем’єра, який встиг похизуватися великими успіхами, а Генпрокуратура їх гучно розвінчала.

Вже в четвер загорілий після відпустки прем’єр у своєму «твіттері» перетворив «зраду» на «перемогу». «Я вийшов у публічну площину, оголосив війну контрабанді разом з ДФС, МВС, Нацполіцією, щоб припинили ввезення товарів за схемами, – зазначив він. – Нам непросто, у цих структурах є паршиві вівці, які сприяли цим схемам. Але я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу». Іншим «твітом» Гройсман похвалився, що прикрито два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні.

Обкладають прапорцями

Наїзд Генпрокуратури на керівництво ДФС можна сприймати як продовження політичних чвар всередині влади, які ближче до виборів будуть тільки підсилюватись. Резонансне рішення завести на митницю поліцію викликало роздратування у президента, якому аж ніяк не подобається, що «його» прем’єр посилює позиції Арсена Авакова та Народного фронту». Близькість Продана до Гройсмана дозволяє розцінювати останні події як атаку Банкової на прем’єра, який два роки у кріслі керівника фіскалів тримає свою людину у статусі «в.о.».

Далі буде більше. Луценко заявив, що має персональні претензії до Продана і коли добуде достатньо доказів його причетності до контрабанди, зробить здійснить процесуальне рішення. При цьому Луценко уточнює, що має інше, ніж прем’єр, бачення вирішення проблем на митниці, але не «риє» під нього.

Тривожні дзвіночки для Гройсмана та його протеже пролунали ще в липні, коли СБУ та ГПУ проводили обшуки в помешканні голови вінницької ДФС Руслана Осмоловського, який раніше був першим заступником Продана до його відрядження до Києва. Показово, що за кілька днів до обшуків Гройсман пообіцяв, що Продан буде керувати ДФС, доки він є прем’єром, і анонсував атаки на себе та своє найближче оточення. Чи то інтуїція, чи то інформатори Володимира Борисовича не підвели. Метушня навколо митниці погрожує перетворитись у серіал, кульмінацію якого ми побачимо вже восени.

Павло Вуєць, «Главком»