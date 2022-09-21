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Мобілізація в Росії: патріарх Кирило благословив росіян на вбивство

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в Росії: патріарх Кирило благословив росіян на вбивство
Путін оголосив мобілізацію, предстоятель РПЦ Кирило благословив росіян убивати
фото з відкритих джерел

Глава Російської церкви пояснив, для чого треба мобілізація росіян на війну

Після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Російської православної церкви Кирило закликав не вважати українців ворогами. Патріарха цитують пропагандистські ЗМІ.

«Ми знаємо, яка небезпека нависла над українським народом, який намагаються переформатувати, з частини святої єдиної Русі зробити державою, противною цій Русі, ворожою по відношенню до Росії», – сказав Кирило.

При цьому він наголосив, що «дуже важливо, щоб у наших серцях не виникало цього почуття, що там ворог».

Раніше керівник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Гундаєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими. 

Нагадаємо, Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями. До відома, глава РПЦ Кирило благословив начальника Росгвардії на знищення українців .

Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

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Теги: церква небезпека диктатор ворог

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