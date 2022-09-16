Сайт РПЦ спростовує, що Онуфрій і його церква тепер незалежні від Москви (фотодоказ) 

Москва досі не виключила Онуфрія зі списку своїх головних ієрархів

Російська православна церква, пропри показовий демарш, який раніше начебто влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів. Інформація про Онуфрія досі, станом на середину вересня, розміщена на сайті Московського патріархату як про діяча російської церкви.

Офіційний сайт Московського патріархату

Як прокоментував експерт-релігієзнавець Ярослав Коцюба, «можна змінювати статути. Можна розповідати, що зв'язок з РПЦ лише «духовний». Можна прикриватися СБУ і держорганами», однак факт залишається фактом.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Після цього РПЦ відреагувала на рішення УПЦ МП про розрив з Москвою.