Як держава передаватиме релігійним організаціям майно в оренду: роз'яснення Ткаченка

«Ми не можемо безплатно тепер передавати будь-які будівлі, як було раніше, в оренду довгострокову чи на багато років»

Держава відповідно до українського законодавства не передаватиме безплатно своє майно у довгострокове користування релігійним організаціям. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив у ефірі телемарафону.

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«Ми не можемо безплатно тепер передавати будь-які будівлі, як було раніше, в оренду довгострокову чи на багато років. Законодавство змінилося. Або потрібно буде змінювати законодавство, або потрібно приймати якісь інші рішення за наслідками роботи міжвідомчої комісії стосовно використання майна, яке може бути передане тією чи іншою мірою для релігійних організацій», – сказав Ткаченко.

Він нагадав, що Києво-Печерська лавра належить державі, і в різні часи укладалися різні угоди щодо користування нею, наприклад щодо тимчасового використання погодинно храмів Верхньої лаври – Трапезної церкви та Успенського собору.

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«Угода була завершена 31 грудня (2022 року – ред.). Тепер держава може надавати погодинно так само право служіння релігійним організаціям, тому що це все ж таки Лавра і там молитва має звучати. Що ми, власне, і зробили на це Різдво у випадку із ПЦУ», – пояснив очільник МКІП.

Він підкреслив, що перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

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Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.