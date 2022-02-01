Хто така Бріджит Брінк і чому її так чекають в Україні?

За інформацією ЗМІ, Байден нарешті визначився з послом в Україні

Джо Байден більше як через рік після вступу на посаду президента США нарешті визначився з кандидатом на посаду посла в Україні. Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в Держдепі, це буде досвідчена кадрова дипломатка Бріджит Брінк.

Те, що Брінк – одна із головних претенденток на посаду посла, в українських експертних колах обговорюють вже більш, ніж пів року. Попри те, що офіційно її кандидатуру досі не оголошено. Одна з причин – завершення дипломатичної місії у Словаччині, де пані посол працює з 2019 року. За процедурою, агреман (погодження на призначення) на Брінк має надати і український МЗС. За деякими даними, Київ вже це зробив. Далі – номінація та затвердження Сенатом США. Це може зайняти від двох тижнів до кількох місяців.

Нагадаємо, що після відкликання у квітні 2019 році посла Марі Йованович президентом Дональдом Трампом, американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор і Крістіна Квін. Остання керує посольством досі. Однак повноцінного посла в Україні немає вже майже три роки, що завджи виглядало дещо дивним.

Після посла Марі Йованович (ліворуч), США в Україні представляли два повірених у справах: Вільям Тейлор (по центру) і Крістіна Квін (праворуч)

Послужний список пані Брінк Бріджит Брінк родом із Мічигану. Вона приєдналася до Державного департаменту у 1996 році. Має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра політології в коледжі Кеньон.

Володіє російською та сербською, а також базовою грузинською та французькою мовами.

Свою першу дипломатичну роботу на виїзді Брінк розпочала в Белграді, Сербія (1997-1999). Загалом понад 20 років її дипломатичної діяльності були пов’язані з просуванням політики США в Європі та Євразії.

Бріджит Брінк була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки (2009-2010), працювала в Державному департаменті заступником директора з питань Південної Європи (2008-2009), спеціальним помічником заступника міністра з політичних питань (2002-2004) і референтом на Кіпрі (1999-2002).

До призначення послом у Словаччині, Брінк працювала на посаді заступника глави дипмісії США в посольстві Тбілісі (2011-2014 рр.). Як відомо, на цей час якраз припало завершення ери правління президента Міхеїла Саакашвілі, політична партія якого «Єдиний національний рух» зазнала нищівної поразки від «Грузинської мрії» восени 2012 року. Після чого Саакашвілі програв президентські вибори.

Після Грузії Брінк повернулась до США і обіймала посаду заступника помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту (2015-2018) і відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами в Європі. Тобто, кандидатка в посли має бути добре обізнана з нюансами роботи в Києві.

«Главком» звернувся до словацького, американського і українського експертів з проханням прокоментувати призначення Бріджит Брінк послом США в Україні.

«Думаю, вона буде хорошим послом в Україні»

Григорій Месежніков Президент Інституту суспільних проблем

Президент Інституту суспільних проблем (Братислава, Словаччина) Григорій Месежніков з послом Брінк зустрічався декілька разів і робив декілька презентацій для дипломатичного корпусу. В коментарі «Главкому» словацький експерт відзначив, що Брінк – професійний, але не завжди публічний дипломат.

«Якщо її порівняти з попередниками, – розповідає він, – вона менш публічний посол і працює з усіх питань не «засвічуючись». Можливо, зараз це частково пов’язано з коронавірусом. Іншими словами, вона менше присутня в суспільному полі, але це не означає, що її дії тут були менш ефективними».

«Цікаво, що декілька разів посол Брінк стала побічно об’єктом нападок проросійських політиків на адресу президента Зузани Чапутової, яку фальшиво звинувачували у тому, ніби вона діє за вказівкою американського посольства, – нагадує Григорій Месежніков. – Підставою для таких звинувачень було відвідування американським послом резиденції словацького президента. Зі свого боку Брінк не робила жодних заяв чи спростувань».

«Я вважаю, що пані Брінк є професійним дипломатом і дуже зосереджена на дипломатичній діяльності. Моє особисте враження: вона намагається зануритися у все, отримати повну інформацію, розібратися з фактами. Думаю, це гарна кандидатура для України. І сам факт, що президент США Джо Байден призначає її в Україну після призначення її Трампом послом у Словаччину, є визнанням її професійності», – підсумовує Григорій Месежніков.

«Брінк є твердим прихильником України та надзвичайно добре знає країну»

Курт Волкер ексспецпредставник Держдепу з питань України

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер (якого, як подейкують, теж розглядали як можливого кандидата на посаду посла в Україні) у коментарі «Главкому» запевнив, що «посол Брінк – чудовий вибір на посаду посла США в Україні».

«Вона є твердим прихильником України та надзвичайно добре знає країну з часів, коли була заступником помічника Держсекретаря, відповідального за Україну. Вона буде сильним голосом за стратегічне партнерство між США та Україною в Адміністрації Байдена», – резюмував Волкер.

«До Києва їде посол з досвідом роботи у регіоні Центральної Європи»

Євген Магда директор Інституту світової політики

Директор Інституту світової політики Євген Магда у коментарі «Главкому» нагадав, що період без посла США в Україні триває непристойно довго, «що не відповідає стратегічному характеру двосторонніх відносин». Він також висловив припущення, що республіканці та демократи порозумілися в тому, як виправити ситуацію.

«Показово, – наголосив пан Магда, – що до Києва приїде посол з досвідом роботи у регіоні Центральної Європи, яка витратить мінімум часу на розкачку та вивчення ситуації».

Микола Сірук, для «Главкома»