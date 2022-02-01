До України прибув шостий літак з боєприпасами від США

Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї

Загалом на сьогодні у сукупності шести авіарейсів Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США

В Україну прибула шоста партія військової допомоги від США. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Таким чином Україна отримала ще 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження п’ятої партії вантажу з США.

«Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї», – написав міністр.

Свіжа партія американських боєприпасів, фото: reznikovoleksii / Facebook

За словами Резнікова, загалом на сьогодні у сукупності шести авіарейсів Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів Америки.

«І це теж ще не кінець», – резюмував міністр.

Сьогодні також прем'єр Польщі анонсував нові поставки зброї Україні. Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Така сама можливість розглядається керівництвом Албанії, Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.