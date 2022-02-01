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    Економіка та фінанси

    Вперше в історії Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

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    Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту - Вперше в історії Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини
    Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту
    фото ілюстративне: ЕРА

    Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини

    З 1 лютого 2021 року вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Це вже другий гарантований маршрут поставок на випадок припинення «Газпромом» транзиту, повідомив у Facebook директор «Оператора газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

    Він пояснив, що раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.

    «Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту», –додав Макогон.

    За його словами, відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

    Нагадаємо, компанія «Оператор газотранспортної системи України» та оператор ГТС Угорщини FGSZ домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу Україною на наступний опалювальний сезон.

    Раніше очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТС України на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

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    Теги: енергетика газ імпорт опалювальний сезон Угорщина транзит Україна ГТС
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    Вперше в історії Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини