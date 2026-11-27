Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2026: традиції та молитва
Свята 28 листопада в церковному календарі – День пам’яті преподобномученика Стефана Нового
28 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 листопада 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті преподобномученика Стефана Нового
28 листопада вшановується пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового, ігумена Авксентієвої гори, який жив у VIII столітті. Преподобномученик Стефан був відомий як один із найактивніших захисників іконошанування під час жорстоких гонінь, організованих імператором Костянтином Копронимом. За свою непохитну відмову зрадити віру та його потужний вплив на вірян, він був ув'язнений і зрештою закатований: побитий камінням і палицями.
Молитви дня
О, священний і багатостраждальний преподобномученику Стефане, ревнителю істини та незламний захиснику святих ікон! Ти, що в часи потужних гонінь не зрікся Христа і Його святинь, і кров'ю своєю освятив віру нашу, ми, грішні, смиренно припадаємо до тебе.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
Народні прикмети цього дня були тісно пов'язані з початком посту та приходом зими:
- Якщо на Стефана Нового морозно – зима буде тривалою та холодною.
- Якщо цього дня йде снігопад – навесні можна очікувати потужну повінь.
- Вважалося, що цього дня не можна позичати гроші, щоб не віддати свого щастя і благополуччя.
Яка погода на Стефана, така буде і на наступний місяць.
Що не можна робити
- Влаштовувати гучні розваги та застілля – день пов’язаний із загальнонаціональною скорботою.
- Сваритися, ображати близьких і з’ясовувати стосунки.
- Пліткувати та поширювати неправду.
- Позичати гроші першим – вважалося, що разом із коштами можна віддати власний достаток.
- Відмовляти в допомозі нужденним, якщо є можливість підтримати людину.
- Марнувати або без потреби викидати їжу.
- Порушувати правила посту, якщо людина його дотримується.
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