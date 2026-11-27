27 листопада в Україні відзначають День заснування Національної академії наук України та Всеукраїнський день логіста, а у світі – «чорну п'ятницю». Православні вшановують пам'ять великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія. До кінця року залишається 34 дні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День заснування Національної Академії Наук України

27 листопада Україна відзначає День заснування Національної академії наук України (НАН України). Саме цього дня 1918 року в Києві відбулися перші установчі загальні збори Української академії наук, на яких президентом обрали Володимира Вернадського, а секретарем – Агатангела Кримського. Закон про заснування академії гетьман Павло Скоропадський підписав раніше, 14 листопада 1918 року, а перші 12 дійсних членів призначили того ж дня. Ініціатором створення академії був міністр народної освіти Української Держави Микола Василенко.

НАН України – найвища наукова організація країни та найбільший центр наукових досліджень. Вона об'єднує інститути, які працюють у природничих, технічних, суспільних і гуманітарних науках, та представляє Україну в міжнародних наукових організаціях. У воєнний час науковці працюють над оборонними технологіями, відновленням інфраструктури та збереженням української історичної спадщини, а деякі інститути зазнали руйнувань від обстрілів.

Попри війну та російські атаки, українська наука продовжує працювати. 28 вересня 2026 року російський реактивний дрон влучив у будівлю Президії НАН України в Києві, внаслідок чого загинули двоє людей, а сама будівля зазнала значних руйнувань.

Всеукраїнський день логіста

В останню п'ятницю листопада Україна відзначає Всеукраїнський день логіста – професійне свято фахівців з транспортної та складської логістики. У 2026 році він припадає на 27 листопада. Логісти забезпечують безперервність постачань: від вантажів для бізнесу до гуманітарної допомоги й обладнання для армії. У воєнних умовах їхня робота ускладнена обстрілами, зруйнованою інфраструктурою та необхідністю шукати нові маршрути, тож роль цієї професії зросла.

Міжнародні та національні свята

Чорна п'ятниця

27 листопада – «чорна п'ятниця» (Black Friday): день великих сезонних розпродажів, який традиційно припадає на п'ятницю після американського Дня подяки. У 2026 році він збігається саме з 27 листопада. Магазини пропонують знижки, а покупці нерідко витрачаються більше, ніж планували. Тому поради про усвідомлене споживання: складайте список покупок, порівнюйте ціни та перевіряйте, чи справді знижка вигідна.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

27 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять великомученика Якова Персіянина та преподобного Паладія. Також цього дня вшановують ікону Божої Матері «Знамення».

Яків жив у V столітті в Персії й був знатним чиновником при дворі царя. Спершу він прийняв християнство, але під тиском царя Єздегерда I зрікся віри заради збереження пошани й майна. Коли про це дізналися його мати й дружина, вони написали йому листа, у якому засудили слабкість і закликали покаятися. Лист вразив Якова, і він повернувся до християнства. За це його піддали жорстоким тортурам: за переказом, йому по частинах відрубали всі частини тіла, доки він не помер. За стійкість у стражданнях Якова назвали великомучеником.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня зазвичай пов'язані з початком зимової погоди:

Якщо на Якова день теплий – чекайте на м’яку зиму, і навпаки.

Якщо цього дня йде мокрий сніг – зима буде не надто холодною.

Якщо на річках уже став міцний лід – можна чекати хорошого врожаю наступного року.

Якщо ворони голосно каркають – до потепління.

Що не можна робити сьогодні

Лихословити, сваритися й пліткувати.

Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

В'язати, шити й користуватися колючими предметами – за повір'ям, пов'язаним зі стражданнями Якова Персіянина.

Нехтувати постом: триває Різдвяний піст, а п'ятниця є днем суворого посту.

Історичні події

1095 рік – Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік – Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік – у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік – Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік – вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік – відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського;

1937 рік – у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;

1943 рік – битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік – у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік – у Відні пожежа охоплює палац Гофбург;

2004 рік – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах gрезидента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Андрій, Федір, Пилип.