У грудні 2026 року Місяць буде в фазі молодика 9 числа, а в повні – 24 числа

Місячний календар на грудень 2026 року допоможе дізнатися, коли відбудуться основні фази супутника Землі – молодик, повня, перша та остання чверті. Упродовж останнього місяця року Місяць пройде повний цикл, а дві останні чверті припадуть на 1 та 30 грудня.

«Главком» підготував місячний календар на грудень 2026 року з точними датами й часом основних астрономічних подій, календарем місячних фаз на кожен день, а також рекомендаціями щодо планування повсякденних справ.

Фази Місяця у грудні 2026 року

У грудні 2026 року відбудуться п'ять основних фазових подій. Молодик припадає на 9 грудня, перша чверть – на 17 грудня, повня – на 24 грудня. Остання (третя) чверть відбудеться двічі – 1 та 30 грудня.

Фаза Місяця Дата Остання (третя) чверть 1 грудня Молодик 9 грудня Перша чверть 17 грудня Повня 24 грудня Остання (третя) чверть 30 грудня

Місячний календар на грудень 2026 року: фази Місяця за днями

1 грудня – остання (третя) чверть. Точний момент настання – 08:08.

– остання (третя) чверть. Точний момент настання – 08:08. 2-8 грудня – спадний Місяць.

– спадний Місяць. 9 грудня – молодик. Точний момент – 02:51.

– молодик. Точний момент – 02:51. 10-16 грудня – зростаючий Місяць.

– зростаючий Місяць. 17 грудня – перша чверть. Точний момент – 07:42.

– перша чверть. Точний момент – 07:42. 18-23 грудня – зростаючий Місяць.

– зростаючий Місяць. 24 грудня – повня. Точний момент – 03:28.

– повня. Точний момент – 03:28. 25-29 грудня – спадний Місяць.

– спадний Місяць. 30 грудня – остання (третя) чверть. Точний момент – 20:59.

– остання (третя) чверть. Точний момент – 20:59. 31 грудня – спадний Місяць.

Місячний цикл триває приблизно 29,5 доби. Протягом цього часу змінюється видима із Землі освітлена частина супутника, завдяки чому ми спостерігаємо молодик, чверті та повню.

Коли Місяць зростає у грудні 2026 року

Зростаючий Місяць спостерігатиметься після молодика 9 грудня і триватиме до повні 24 грудня. У цей період освітлена частина видимого місячного диска поступово збільшуватиметься.

За традиційними астрологічними уявленнями, зростаючий Місяць пов'язують із розвитком, активністю та новими починаннями. Цей час часто використовують як символічний орієнтир для планування проєктів, навчання, професійного розвитку та реалізації задумів.

Коли Місяць спадає у грудні 2026 року

Спадний Місяць буде на початку місяця – з 1 до 8 грудня, а також після повні 24 грудня. Цей період триватиме до наступного молодика, який відбудеться вже у січні 2027 року.

У традиційних місячних календарях спадну фазу пов'язують із завершенням справ, наведенням порядку, аналізом результатів і переглядом планів. Цей час можна використати для впорядкування документів, перевірки витрат і підбиття підсумків року.

Молодик у грудні 2026 року: дата і рекомендації

Молодик настане 9 грудня о 02:51 за київським часом. У цей момент Місяць перебуватиме приблизно між Землею та Сонцем, тому його освітлена сторона буде повернута переважно від нашої планети. Побачити місячний диск на небі буде складно.

У місячних календарях молодик традиційно символізує початок нового циклу. Цю дату можна використати для визначення пріоритетів, планування найближчих тижнів і формування реалістичних цілей.

Водночас немає наукових доказів, що молодик сам по собі визначає успішність нових починань або впливає на результат важливих рішень.

Повня у грудні 2026 року: коли буде повний Місяць

Повня настане 24 грудня о 03:28 за київським часом. У цей момент видимий із Землі місячний диск буде повністю освітлений Сонцем.

В астрологічних традиціях повню пов'язують із завершенням певного етапу, підбиттям підсумків та оцінюванням результатів. Цей період можна використати для аналізу виконаних завдань і визначення подальших пріоритетів.

Наукових підстав вважати повню обов'язково несприятливою для важливих справ або фінансових рішень немає.

Місячний календар на кожен день грудня 2026 року

Щоб зручніше планувати справи, можна скористатися календарем місячних фаз на кожен день грудня. Рекомендації наведено відповідно до традиційних уявлень про зростаючий і спадний Місяць. Вони мають інформаційний характер і не є науково підтвердженими прогнозами.

Дата Фаза Місяця Рекомендація 1 грудня 🌗 Остання чверть Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки. 2 грудня 🌘 Спадний Наводьте порядок у справах і документах. 3 грудня 🌘 Спадний Переглядайте плани, виправляйте помилки. 4 грудня 🌘 Спадний Завершуйте накопичені завдання. 5 грудня 🌘 Спадний Аналізуйте витрати, упорядковуйте бюджет. 6 грудня 🌘 Спадний Розбирайтеся з відкладеними справами. 7 грудня 🌘 Спадний Зменшуйте навантаження, знаходьте час для відпочинку. 8 грудня 🌘 Спадний Підбивайте підсумки, визначайте пріоритети. 9 грудня 🌑 Молодик Плануйте наступні тижні, визначайте цілі. 10 грудня 🌒 Зростаючий Поступово повертайтеся до активної роботи. 11 грудня 🌒 Зростаючий Працюйте над новими задумами. 12 грудня 🌒 Зростаючий Займайтеся навчанням і саморозвитком. 13 грудня 🌒 Зростаючий Плануйте зустрічі та робочі завдання. 14 грудня 🌒 Зростаючий Розвивайте особисті й професійні проєкти. 15 грудня 🌒 Зростаючий Працюйте над довгостроковими цілями. 16 грудня 🌒 Зростаючий Перевіряйте плани, готуйтеся до наступного етапу. 17 грудня 🌓 Перша чверть Оцінюйте проміжні результати, визначайте наступні кроки. 18 грудня 🌔 Зростаючий Переходьте до практичної реалізації планів. 19 грудня 🌔 Зростаючий Зосередьтеся на важливих робочих завданнях. 20 грудня 🌔 Зростаючий Налагоджуйте ділові контакти, обговорюйте ідеї. 21 грудня 🌔 Зростаючий Приділяйте увагу творчим і особистим проєктам. 22 грудня 🌔 Зростаючий Послідовно рухайтеся до поставлених цілей. 23 грудня 🌔 Зростаючий Перевіряйте результати, завершуйте підготовку до важливих справ. 24 грудня 🌕 Повня Підбивайте підсумки, не поспішайте з емоційними рішеннями. 25 грудня 🌖 Спадний Завершуйте розпочате, переглядайте пріоритети. 26 грудня 🌖 Спадний Упорядковуйте документи та робочі завдання. 27 грудня 🌖 Спадний Перевіряйте бюджет, аналізуйте витрати. 28 грудня 🌖 Спадний Завершуйте відкладені справи. 29 грудня 🌖 Спадний Наводьте порядок, приділяйте час відпочинку. 30 грудня 🌗 Остання чверть Підбивайте підсумки місяця, плануйте наступний рік. 31 грудня 🌘 Спадний Завершуйте рік, визначайте пріоритети на майбутнє.

Сприятливі та несприятливі дні у грудні 2026 року

У традиційних місячних календарях період зростаючого Місяця часто пов'язують із початком нових справ, а спадного – із завершенням розпочатого. Водночас єдиної науково обґрунтованої системи визначення сприятливих і несприятливих днів не існує.

Період зростаючого Місяця – 10–23 грудня. За традиційними уявленнями, цей час асоціюється з розвитком, навчанням, роботою над новими проєктами та реалізацією планів.

Періоди спадного Місяця – 2–8 грудня та 25–31 грудня. Їх традиційно пов'язують із завершенням справ, упорядкуванням документів, аналізом витрат і підбиттям підсумків.

Молодик – 9 грудня. Цю дату можна використати для планування наступного місячного циклу, визначення пріоритетів і постановки цілей.

Повня – 24 грудня. У традиційних календарях її пов'язують із завершенням циклу та оцінюванням результатів.

Важливо пам'ятати, що ці рекомендації мають символічний характер. Немає наукових доказів, що конкретні фази Місяця гарантують успіх або невдачу у фінансах, роботі чи особистому житті.

Місячний календар допомагає стежити за зміною фаз супутника Землі та планувати спостереження за нічним небом. Рекомендації щодо сприятливих і несприятливих днів варто сприймати як традиційні уявлення, а не як науково доведені прогнози.

*Дати й час основних фаз Місяця наведено за київським часом. Матеріал має інформаційний характер. Астрологічні рекомендації не є науково підтвердженими та не замінюють професійних консультацій у питаннях здоров'я, фінансів та інших важливих сфер життя.