У Дніпрі фіксують зростання попиту на житло. Поки ціни на вторинному ринку за останній рік зазнали незначних змін, квартири в новобудовах продовжують дорожчати – найбільше зросла вартість житла комфорт-класу.

«Главком» розбирався, скільки коштують квартири в різних районах міста та що відбувається з попитом.

Скільки коштують квартири в Дніпрі

За даними ЛУН, у листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Дніпра становить $35 тис. За рік вона подорожчала на 3%.

Двокімнатна квартира коштує в середньому $45 тис. Це на 5% більше, ніж торік. За трикімнатне житло продавці просять близько $60 тис. Його вартість за рік зросла на 7%.

Середня вартість квартир у Дніпрі графіка: ЛУН

Однокімнатні квартири найдорожче коштують у Соборному районі. Тут середня ціна становить $49,5 тис. Найдоступніші варіанти пропонують у Новокодацькому районі – близько $22 тис.

Ціни однокімнатних квартир по районах Дніпра дані: ЛУН

Найвищі ціни на двокімнатні квартири теж у Соборному районі, там житло коштує близько $60 тис. Найдешевше такі варіанти можна знайти у Самарському районі – за $32 тис.

Скільки коштує двокімнатна квартира у всіх районах Дніпра дані: ЛУН

Трикімнатні квартири найдорожче коштують у Соборному районі – середня ціна сягає $88,9 тис. У Центральному районі за таке житло в середньому просять $69 тис., а в Чечелівському – $56 тис.

Середні ціни трикімнатної квартири по Дніпру дані: ЛУН

Які ціни в новобудовах

У листопаді середня вартість квадратного метра в новобудовах Дніпра становить 49,3 тис. грн. За рік вона зросла на 6,7%.

Найбільше подорожчало житло комфорт-класу – квадратний метр тут коштує в середньому $910 (41,3 тис. грн) – на 12,2% більше, ніж торік.

У бізнес-класі середня ціна становить $1210 (50,8 тис. грн) за квадратний метр. За рік ціна піднялася на 8,5%. У преміумсегменті квадратний метр коштує $1650 (74,9 тис. грн), що на 11,9% більше, ніж у листопаді 2025 року.

Водночас економклас подешевшав, середня ціна квадратного метра тут становить $690 (31,1 тис. грн) – на 5,4% менше ніж у минулому році.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах Дніпра графіка: ЛУН

Покупців стало більше

Останніми місяцями ціни на квартири у Дніпрі фактично завмерли: вони не зростають, але й не падають. Про це у коментарі «Главкому» розповіла голова Дніпровського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Вікторія Дьоміна.

Водночас активність покупців помітно зросла. У жовтні попит на вторинному ринку Дніпропетровщини піднявся на 10%, а на первинному – на 12%. На тлі пожвавлення інтересу клієнтів пропозиція почала скорочуватися: кількість оголошень про продаж житла за цей час зменшилася на 5%.

За словами Вікторії Дьоміної, реальна ціна продажу нерідко виявляється нижчою за стартову в оголошеннях. Рієлторка зазначає, що власники квартир сьогодні дедалі охочіше йдуть на поступки та погоджуються на знижки під час торгу.

За прогнозами Вікторії Дьоміної, попит на нерухомість у Дніпрі зростатиме й надалі. Найбільший інтерес у покупців, як і раніше, викликатимуть однокімнатні та двокімнатні квартири.

Раніше «Главком» писав, що у Харкові квартири на вторинному ринку за останні місяці подешевшали приблизно на 10%. За словами голови Харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталії Ольховської, пропозицій на ринку достатньо, однак покупців бракує, тому продавці поступово знижують ціни. Найдешевші однокімнатні квартири можна знайти за $25 тис., двокімнатні – за $35 тис., а трикімнатні – за $40 тис.

У Києві також дешевшають квартири через безпекову ситуацію. За останні пів року ціни впали на 5–10%. Як розповіла голова Київського відділення АФНУ Світлана Рощіна, покупці поступово повертаються до переглядів житла, однак кількість угод залишається невеликою. Частина потенційних покупців відкладає придбання квартири.

На заході України навпаки ціни стрімко зростають. У Чернівцях вартість квартир піднімається. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку міста становить $62,5 тис., двокімнатної – $85 тис., а трикімнатної – $109 тис. Водночас за останні місяці місцеві рієлтори фіксують зростання цін на житло на 5–7%.

Також у Львові за останні місяці також зросли ціни на нерухомість. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. Водночас квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.