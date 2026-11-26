27 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого великомученика Якова Персіянина. Його життєвий шлях є прикладом покаяння та неймовірної стійкості у вірі.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 27 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Якова Персіянина

Яків Персіянин був знатним вельможею при дворі перського царя Єздигерда I і від народження сповідував християнство. Прагнучи зберегти царську прихильність, він поступово почав приховувати свою віру і навіть брав участь у язичницьких жертвоприношеннях. Та розрив із власною совістю виявився нестерпним. Мати і дружина Якова надіслали йому листа з гірким докором: людина, яка зреклася Христа заради земної кар'єри, не гідна їхнього роду. Ці слова стали переломними.

Яків щиро покаявся і відкрито визнав себе християнином перед новим правителем Бахрамом V. Вирок виявився жорстоким: близько 421 року його піддали тривалій і болісній страті – поступовому розсіченню тіла на частини. Під час кожного удару мученик молився і дякував Богові. У церковній традиції він відомий також як Яків Розсічений. До нього звертаються з молитвами про силу волі та стійкість у вірі, – бо він знав, що означає впасти і піднятися.

Поряд із Яковом 27 листопада церква вшановує преподобного Паладія – пустельника IV століття, який оселився в печері поблизу Антіохії. Роки суворого посту і безперервної молитви принесли йому дар чудотворення та зцілення. На відміну від Якова, його шлях був тихим і непомітним – але не менш важким.

Молитви дня

До великомученика Якова Персіянина звертаються з молитвою про зміцнення сили волі, стійкість у вірі та подолання спокус – і про дар покаяння для тих, хто збився зі шляху:

О, святий великомученику Якове, славний страстотерпче Христовий! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: укріпи нас у вірі, допоможи нам у покаянні та подай силу протистояти спокусам і страхам. Як ти виявив мужність у страшних муках, так і нас надихни на терпіння у наших скорботах. Моли Господа, щоб дарував нам прощення гріхів, здоров'я та мирне життя. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 27 листопада вважалося початком «передзим'я» – часу, коли господарі робили останні приготування перед справжніми морозами: перевіряли оселю на протяги, утеплювали вікна і двері, складали в порядок увесь зимовий реманент. Прибрана і підготована хата цього дня – добрий знак для всієї зими.

Прикмети 27 листопада передбачали погоду і врожай:

Якщо на Якова день теплий – чекайте на м’яку, не надто холодну зиму.

Якщо цього дня йде мокрий сніг – зима буде сльотавою, але не суворою.

Якщо на річках уже став міцний лід – можна чекати хорошого врожаю наступного року.

Якщо ворони голосно каркають – до потепління або відлиги.

Що не можна робити

Народна традиція і правила посту встановлюють кілька заборон: