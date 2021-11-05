Кого беруть на роботу у секретаріат Верховної Ради і які там зарплати?

Секретарі патронажу: хто забезпечує роботу Верховної Ради

Тіньові представники Офісу президента, колишні помічники «ексрегіонала» Чечетова та фігуранта антикорупційних розслідувань Кононенка працюють у секретаріаті патронажної служби Верховної Ради. Крім того, тут є помічники народних депутатів, які працюють помічниками на громадських засадах. Список помічників нардепів, як раніше повідомляв Рух «Чесно», — це кількатисячний легіон.

Крім них у парламенті є ще одна допоміжна структура — патронажна служба. Вона забезпечує діяльність фракцій та груп. У парламенті дев’ятого скликання наразі за трудовими договорами працює майже шість десятків осіб у цих структурах. Секретаріатів не мають лише позафракційні нардепи, яких у парламенті зараз 22 (більше, ніж у групах і найменшій фракції).

Рух «Чесно» проаналізував дані працівників секретаріатів, а також штатний розклад патронатної служби, щоб зрозуміти, хто там працює і на яких умовах.

Фракційні секретарі

Якщо помічники – це індивідуальні консультанти народних депутатів у парламенті, то працівники секретаріатів допомагають забезпечити роботу всієї фракції чи групи. Водночас секретаріати є структурними підрозділами Апарату Верховної Ради, але вони підпорядковуються голові фракції і одночасно керівнику Апарату Верховної Ради, а їхня діяльність регламентується окремим положенням.

Керівництво секретаріатів фракцій та груп призначає та звільняє голова Верховної Ради за поданням голови відповідної депутатської фракції та з погодження керівника Апарату Верховної Ради. Тому працівники секретаріатів фракцій є політичними фігурами, адже їх погоджує та подає фракційне керівництво.

Секретаріати фракцій функціонують на період діяльності відповідної фракції та здійснюють організаційне, інформаційне, консультативно-правове забезпечення діяльності депутатської фракції, організацію підготовки і проведення засідань фракції, опрацювання прийнятих на засіданнях фракцій документів (протоколи, порядки денні, пропозиції тощо), доводять до відома народних депутатів фракції прийняття рішення, ведуть діловодство секретаріату.

Кількість працівників секретаріату фракції чи групи розраховується відповідно до кількості народних депутатів. За цим розрахунком один працівник секретаріату має забезпечувати діяльність п’яти нардепів. Водночас кількість працівників секретаріату не може перевищувати 30 осіб.

Посади працівників секретаріату фракцій належать до патронатної служби, хоча раніше такі працівники мали статус державних службовців. У цьому скликанні вимоги до працівників секретаріатів фракцій дещо змінили. Тепер там можуть працювати особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, а також вільно володіють українською мовою.

На цей час більшість працівників секретаріатів фракцій – жінки (65,5%). Очікувано, найбільшу кількість працівників секретаріату – 29 – має фракція «Слуга народу», проте варто зауважити, що фракція формально наразі нараховує 242 нардепи, відтак один працівник у середньому обслуговує восьмеро депутатів. У секретаріаті «слуг» працює керівник, троє заступників та двадцять п'ять консультантів.

Найменшу кількість працівників секретаріату – двоє – має фракція партії «Голос», де є лише керівник секретаріату та головний консультант. Представник «Голосу» Андрій Осадчук у коментарі «Чесно» наголосив, що наразі у них найменша і фрагментована фракція, також працюють помічники та допомагає бек-офіс партії:

«Ми з усім справляємося. «Голос» – це ж про якість, а не про кількість».

Проте, згідно з розрахунком кількості, потенційно у секретаріаті «Голосу» може працювати четверо осіб, адже фракція формально нараховує двадцятеро нардепів. Така кількість працівників секретаріату, наприклад, є у депутатській групі «Довіра», яка також нараховує два десятки депутатів.

Патронаж і зарплати

Усі працівники секретаріатів фракцій працюють за строковими договорами та отримують заробітну плату з держбюджету. У відповіді Апарату Верховної Ради на запит «Чесно» йдеться про те, що місячний фонд оплати праці патронатної служби у всіх фракціях парламенту дев’ятого скликання становить 2 млн 105 тис. 616 грн, з яких 1,6 млн грн – посадові оклади та 511,5 тис. грн – надбавки за вислугу років.

Очікувано, найбільший місячний фонд оплати праці у фракції «Слуга народу». Він становить 631,8 тис. грн. Найбільший посадовий оклад та надбавку отримує керівник секретаріату — 23 837 та 9 535 відповідно, сумарно місячний фонд оплати керівника секретаріату фракції становить 33 372 грн.

Найменші фонди оплати праці у фракції «Голос» та групи «Довіри», які становлять 102 044 грн.

Хто працює у фракційних секретаріатах?

У секретаріаті фракції «Слуга народу» працюють переважно помічники нардепів-«слуг». З 29 працівників секретаріату 21 — помічник на громадських засадах депутатів цієї ж фракції. Ця особливість притаманна саме «Слузі народу», на відміну від інших фракцій парламенту цього скликання. Наприклад, у секретаріаті працює двоє помічників голови фракції Давида Арахамії, у його заступників — в Євгенії Кравчук працює відразу аж четверо помічників, Ольги Савченко, Галини Янченко, Олени Шуляк, Юрія Кісєля, Юрія Корявченкова, Романа Мулика та багатьох інших нардепів з фракції. Можливо, така тенденція пов'язана з додатковою оплатою праці цих людей, адже помічники на громадських засадах не отримують платні за свою роботу.

Водночас у секретаріаті працюють і помічники депутатів попередніх скликань, наприклад, Михайла Чечетова та голови фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Крім того, старшою консультанткою працює ексжурналістка та депутатка Київради від «Удару» Рена Назарова, яка водночас була помічницею на громадських засадах у Віталія Кличка в парламенті сьомого скликання. За інформацією Детектор медіа, Назарова наразі неофіційно працює з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком в інформаційному напрямку і курує підготовку гостей від Офісу до ефірів у ЗМІ.

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Головою секретаріату «слуг» працює Тарас Мельничук — колишній помічник на платній основі депутата восьмого скликання та керівника фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Мельничук невдало балотувався на місцевих виборах до Київської міськради від «Слуги народу». Крім того, Мельничука також призначили замість нардепа Василя Мокана, якого зараховують до неформальної групи ексспікера Дмитра Разумкова, представником Кабінету Міністрів у парламенті. Раніше Тарас Мельничук виконував обов'язки керівника апарату Київської обласної держадміністрації і був радником міністра Кабміну Олександра Саєнка.

Першим заступником голови секретаріату фракції є Микола Марченко. Він також неодноразово був помічником нардепів різних скликань парламенту: «укропівців»-мажоритарників Віктора Шевченка та Ірини Констанкевич (восьме скликання), «ударівця» Олександра Мочкова (сьоме скликання) та сумнозвісного «диригента» і заступника керівника фракції Партії регіонів Михайла Чечетова. Крім того, у 2012 році Марченко невдало балотувався як член «Партії зелених» до Верховної Ради.

Заступницею керівника секретаріату «слуг» працює Ксенія Єгорова, яка одночасно є помічницею на громадських засадах нардепа Юрія Корявченкова, більш відомого як «Юзік». Єгорова раніше працювала помічницею нардепів трьох попередніх скликань — у Тараса Батенка (восьме скликання), Володимира Яворівського (шосте та сьоме скликання) та Михайла Косіва (шосте скликання).

Ще однією заступницею керівника секретаріату фракції «Слуги народу» є Островська Мар’яна, яка паралельно працює на громадських засадах помічницею у заступниці голови фракції Євгенії Кравчук. У попередньому скликанні Островська працювала помічницею у дніпропетровського мажоритарника Віталія Купрія.

Щодо секретаріату фракції ОПЗЖ, то тут працюють і помічники екснардепів – Дмитра Табачника, Івана Мирного, і теперішніх народних обранців. Наприклад, секретаріат очолює Геннадій Панок, який раніше працював помічником на платній основі у скандального «регіонала» Дмитра Табачника у шостому скликанні та помічником Юрія Бойка у восьмому скликанні.

Перша заступниця секретаріату фракції Ірина Швець водночас є помічницею на громадських засадах депутатки від ОПЗЖ Наталії Приходько. Головною консультанткою секретаріату фракції працює Вікторія Пінчук, яка паралельно є помічницею на громадських засадах Нестора Шуфрича (була також його помічницею у попередніх двох скликаннях).

У фракції «Батьківщина» секретаріат очолює Ольга Боднар-Петровська. Вона

була нардепкою п’ятому та шостому скликаннях парламенту від БЮТу. Жінка була членкинею політради «Батьківщини», а також невдало згодом балотувалась до парламенту та до Київської міськради.

Заступником голови секретаріату є Василь Довбиш, який невдало балотувався до парламенту четвертого скликання від виборчого блоку «Демократична партія України — партія «Демократичний союз».

Головою секретаріату фракції «Європейська солідарність» є Наталія Мєзєнцева, яка раніше працювала помічницею у Миколи Рудьковського (четверте та сьоме скликання), Олександра Мороза (п’яте скликання), Олександра Лавриновича (шосте скликання) та Дмитра Андрієвського (сьоме та восьме скликання). Вона також працювала завідувачкою секретаріату фракції БПП у попередньому скликанні, а у 2006 році очолювала секретаріат фракції «Соціалістичної партії України».

Заступником голови секретаріату «ЄС» є Анатолій Головатенко, який у парламенті минулого скликання працював на платній основі помічником Ігоря Кононенка, а також у нардепа Тараса Чорновола в четвертому-шостому скликаннях.

Ще одним заступником секретаріату «ЄС» працює Олексій Нестеренко. Раніше він був помічником у депутатів низки скликань, наприклад, Лілії Григорович, Миколи Катеринчука та Валерія Карпунцова.

Секретаріат фракції «Голос» очолює Ірина Шостак, яка раніше була головною юрисконсульткою ГО «Справжні Зміни».

У депутатській групі «За майбутнє» секретаріат очолює Вікторія Подгорна, яка у 2014 році працювала головною консультанткою секретаріату фракції «Партії регіонів». У наступному році Подгорна була заступницею завідувача секретаріату депутатської групи «Економічний розвиток» а згодом і групи «Партія «Відродження».

Заступником керівника секретаріату групи «За майбутнє» є Юрій Осідач, помічник на громадських засадах співголови групи Тараса Батенка. Крім того, у секретаріаті працюють головними консультантками ще дві експомічниці одеського мажоритарника та ексрегіонала Олександра Пресмана.

У секретаріаті депутатської групи «Довіра» працюють одні жінки. Очолює його Юлія Нерода, помічниця на платній основі мажоритарника з Полтавщини Олега Кулініча. У цьому ж скликанні Нерода працювала помічницею у позафракційного Євгена Петруняка. У минулому скликанні Нерода працювала помічницею у нардепів-мажоритарників Юрія Гарбуза та Миколи Люшняка. Крім того, у 2012 році Нерода була консультанткою у фракції «Батьківщина» та НУНС.

Заступницею голови секретаріату «Довіри» є Надія Геланцева, яка у парламенті восьмого скликання працювала завідувачкою секретаріату «Народного фронту».

До слова, головною консультанткою у секретаріаті «Довіри» працює Ірина Овчар, колишня помічниця на платній основі теперішнього спікера Руслана Стефанчука. У минулому скликанні Овчар також працювала помічницею у нардепів Ігоря Лапіна та Володимира Шкварилюка.

З переліку працівників секретаріатів фракцій вимальовується тендендція: на роботу в патронажну службу беруть переважно помічників нардепів на громадських засадах, колишніх депутатів та колег по партійній роботі. Їхні робочі обов’язки та завдання формально визначені в окремому положенні, але, фактично, деякі з них поєднують низку обов'язків і паралельно працюють не лише на партію своєї фракції, але й неформально на Офіс Президента.

Раніше рух «Чесно» писав, що на цей час у парламенті працює 421 народний депутат, у яких, своєю чергою, працює понад чотири тисячі помічників. Аналіз даних помічників депутатів Верховної Ради 9-го скликання показав, хто з депутатів має найбільше помічників, хто працює офіційно без них, до кого з депутатів переходять помічники колег, а у кого помічники працюють родинами.

Рух «Чесно»

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