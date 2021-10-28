Тиск Банкової на журналістів. Скандал обріс новими подробицями

«Рена з Офісу президента» визначає, кого зі «слуг» випускати на ефіри

Мирослава Барчук, ведуча ток-шоу «Зворотній відлік» на Суспільному телебаченні, розповіла про перебіг подій навколо її ток-шоу. За її словами, два тижні поспіль – 11 і 18 жовтня – пресслужби фракції «Слуга народу» і Офісу президента виставляли ультиматуми щодо приходу народних депутатів від монобільшості. Ведуча зазначила, що продивилась стенограму засідання Ради з питань свободи слова при президентові щодо заяви про тиск і ультиматуми редакції «Зворотний відлік». Засідання відбулося на Банковій 25 жовтня. Барчук звертає увагу на те, що там є ціла частина засідання, де представники Офісу президента доводять, що Рена Назарова, яка виставляла редакції ультиматуми, «не працює в Офісі президента».

«Даю скрін листування нашої редакторки з пресслужбою «Слуги народу», її перенаправляють до «людини з Офісу» Рени Назарової. Саме Рена приймає рішення не присилати слуг на «Зворотний відлік» 11 жовтня», - написала ведуча і оприлюднила шматок переписки редакторки із Назаровою.

Назарова пише, що на ток-шоу будуть присутні «або двоє, або нікого», бо «профільні спікери не мають змоги, а загальним на таку вузьку тему простіше двом».

фото Мирослави Барчук

«Тіньові люди в коридорах Офісу президента чи Адміністрації президента завжди були і є знаком непрозорості і недобрих намірів влади. Якщо з редакціями, телеканалами, контактують люди без певної посади в Офісі президента, а журналістів атакують анонімні телеграм канали і «незалежні» блогери, близькі до Офісу президента – це маркер. Знак того, що публічно влада буде заявляти одне, а непублічно виставляти умови і ультиматуми, (що складно довести, бо люди без офіційних посад). І врешті дискредитувати незалежні медіа, в нашому випадку це Суспільний мовник», – написала Барчук.

Зазначимо, що кандидатуру Рени Назарової навесні в Офісі президента розглядали на посаду прессекретарки Зеленського замість Мендель. ЗМІ писали, що Назарову на Банковій підтримував радник Єрмака Михайло Подоляк. Відомо, що із 2004 року вона працює на телебаченні. Була ведучою телепрограм «За київським часом», «Місце зустрічі: Хрещатик, 26», «По суті», «Інший погляд». У 2009 році обіймала посаду головного редактора «Першого громадського». У 2012-2013 роках працювала шеф-редактором газети «Київський форум». Із 2014 року була депутатом Київради від партії «Удар». Її чоловік – колишній нардеп Юрій Збітнєв.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми з Офісу президента.

А ось президент Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

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