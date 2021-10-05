Портрет нардепа. «Ревізор» Тищенко та його парламентські конфузи та курйози

Яким законотворцем є кум очільника Офісу президента?

Екстелеведучий та ресторатор, заступник голови фракції «Слуга народу» та кум голови Офісу президента Микола Тищенко у Верховній Раді є генератором постійних скандалів, комічних обмовок та фігурантом низки гучних розслідувань. Журналісти називають його людиною-мемом, хайпожером, скандалістом і дивуються, для чого таку людину тримати в президентській партії?

Ми пам’ятаємо, як заклад Тищенка «Велюр» продовжував працювати попри карантинні заборони. Його відвідували депутати, чиновники та бізнесмени. Згодом Bihus.Іnfo розповіли, як на рахунках компаній родини Тищенка могли осідати сотні мільйонів з бюджету, які були виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. А програма «Схеми» показала гучне святкування дня народження дружини Тищенка під час карантину.

Раніше рух «Чесно» також повідомляв, що у березні 2021 Микола Тищенко очолив «десант слуг» на окрузі №87 у Івано-Франківській області, щоб підтримати кандидата Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради. Тоді спостерігачі «Чесно» повідомляли, що Тищенко вимагав журналістські посвідчення, переплутав Прикарпаття та Закарпаття та обвинувачував Олександра Шевченка в сепаратизмі.

А ще майстер спорту із дзюдо Тищенко неодноразово демонстрував бійцівські прийоми у стінах парламенту – то з Кивою, то з колегами Леросом та Куницьким.

Після чергового скандалу із Миколою Тищенком у Верховній Раді рух «Чесно» продовжує рубрику «Портрет нардепа», в якій ми аналізуємо дані з сайту Верховної Ради та з’ясовуємо, яким законотворцем є кум очільника Офісу президента, які запити надсилає, до яких законопроєктів подає правки та якій тематиці присвячені його виступи у сесійній залі.

Посади та регалії

Микола Тищенко у Верховній Раді є одним із заступників голови фракції «Слуги народу», він також заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Керівництво фракції «Слуга народу» у Верховній Раді

Тищенко співголова групи з міжпарламентських зв’язків із Саудівською Аравією та Катаром і заступник співголови групи з ОАЕ, крім того, нардеп є членом парламентської асамблеї України та Польщі.

Як не парадоксально, але фігурант антикорупційних розслідувань Тищенко є співголовою міжфракційного об’єднання «Правозахисна та антикорупційна коаліція», також він входить до міжфракційного об’єднання «За ФОПів», а на засіданні 21 вересня заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила про створення ще одного об’єднання «Енергоефективна Україна» під головуванням Тищенка.

Фото: сторінка Миколи Тищенка у Facebook

Окрім парламентської діяльності, Тищенку доручають займатись і партійним будівництвом, так з березня цього року його перекомандирували з Київської міської парторганізації на Закарпатську обласну. Після цього одним з основних завдань Тищенка на посаді називали відновлення роботи місцевого аеропорту, про що останній масштабно звітує досі.

Білборд Тищенка біля міста Берегово на Закарпатті (Фото: Рух «Чесно»)

Під час запуску першого авіарейсу із Києва в Ужгород очевидці розповіли, що на летовище нардеп Тищенко приїхав на транспорті Держприкордонслужби, а літак затримали… бо він знімав сторіз про те, що летить на Закарпаття.

Після скандального захисту кандидатської дисертації Іллі Киви багато людей у соцмережах писали, що для «повного комбо» потрібно захиститись і отримати звання Миколі Тищенку. Але Тищенко вже має звання — він заслужений працівник сфери послуг та отримує надбавку. Зазначимо, що Тищенко, за даними аналітичної системи YouControl, є співзасновником, керівником чи має право підпису у 29 підприємствах та організаціях.

Крім того, в екскандидата в мери столиці Тищенка є іменний благодійний фонд – «Всеукраїнський благодійний фонд Миколи Тищенка», уповноваженою особою якого є бізнес-партнер нардепа Геннадій Дмитрієв. Фонд зареєстрували в листопаді 2019 року після обрання Тищенка нардепом.

Як мажоритарник Тищенко на своєму окрузі на Святошині неодноразово займався гречкосійством серед виборців. Однак така «благодійність» маркується не від його імені чи від імені благодійного фонду, а від «команди президента». Про що сам Тищенко регулярно звітує на власній сторінці у соцмережах.

Нардеп Тищенко з командою на своєму окрузі несе подарунки до дитячої клінічної лікарні №5 Скриншот із відео на сторінці Тищенка у Facebook

Але і тут нардепа спіткав конфуз. Резонанс у соцмережах викликало фото від Тищенка, за дорученням якого у Святошинському районі пісочниці на дитячих майданчиках наповнили піском.

Фото зі сторінки нардепа у Facebook

Про що говорить Тищенко

Попри те, що заступник голови фракції Тищенко є відомим блогером та ексведучим, але за два роки роботи у парламенті дев’ятого скликання він, по суті, виступав вкрай мало – лише чотири рази з великими перервами. Водночас два його виступи – це репліки під час перепалки із Гео Леросом.

Усі виступи та репліки нардепа Тищенка за два роки роботи Верховної Ради дев’ятого скликання – це 452 слова, які за часом тривали близько п'яти хвилин.

Перший виступ у Верховній Раді Миколи Тищенка з трибуни був 29 жовтня 2019 року, а також короткий з місця у грудні того ж року під час презентації законопроєкту щодо надання статусу та соціальних гарантій учасникам АТО, де Тищенко один з авторів.

Фото зі сторінки нардепа у Facebook

Через рік Тищенко з місця мав репліку під час розгляду змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тоді виникла перепалка з нардепом Гео Леросом, який нагадав про те, що помічник Тищенка начебто замінував Олександрівську лікарню й не отримав жодного покарання.

«По-перше, хочу сказати, що кожний у цій країні має право досудового слідства. Якщо такого немає, це тільки каже про те, що це політичні інсинуації, якими займається пан Лерос. Це по-перше. По-друге, жодний з моїх помічників народного депутата не має ніякої кримінальної взагалі підстави, ніякого кримінального досвіду, ніякої кримінальної статті. Це по-друге», – відповів тоді Тищенко.

Ще через рік, у вересні-2021, Тищенко знову мав виступ, відповідаючи Леросу, коли той заявив із трибуни:

«Єдина ТСК, яка на сьогодні повинна звітувати в цій залі, – це стосовно зриву спецоперації по «вагнерівцям». Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки, пан Зеленський чи його секретарка Єрмак, злили цю спецоперацію. Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко», – після цих слів Тищенко напав на колегу.

Після цього Тищенко попросив репліку:

«Сьогодні була дуже нахабна спроба говорити про президента України речі, які не стосуються теми. Сьогодні був звіт ТСК Юлії Гришиної. І народний депутат дозволив собі казати не на тему. Тому я всіх призиваю в майбутньому говорити тільки за темою звіту. І, будь ласка, не вам, панове, які продали нашу країну, які зробили Іловайськ, які зробили сльози наших матерів, казати нам про Януковича. Ви його породили, ви його всиновили, і ви будете за нього відповідати. Саме ви, саме ваша політична сила. Ганьба вам!»

Про що запитує та чим цікавиться Тищенко

За весь час нардеп Микола Тищенко надіслав сім запитів, проте жоден із них не був особистим, а надсилався колективом нардепів, всі вони були надіслані на початку роботи нового скликання парламенту: 1 та 15 листопада 2019 року. Найбільша кількість запитів адресувалася керівникам міністерств і відомств України та ще два Офісу генпрокурора, коли той очолював Руслан Рябошапка.

Перший колективний запит, де фігурував і нардеп Тищенко, був генпрокурору Рябошапці стосовно звільнення прокурора Костянтина Кулика.

Скриншот колективного запиту нардепів щодо звільнення прокурора Кулика з ГПУ

Наказ про звільнення Кулика генпрокурор Рябошапка підписав 22 листопада.

Запит 15 листопада 2019 року Микола Тищенко разом із групою інших нардепів-«слуг» (Микола Гулашко, Ганна Лічман, Дмитро Припутень та Сергій Кузьміних) надіслали керівникам на той час низки правоохоронних та контролюючих органів (генпрокурору Руслану Рябошапці, міністру Арсену Авакову, в.о. голови фіскальної служби Денису Гутенку, в.о. керівника Екоінспекції Віктору Канцураку та голові держгеології та надр Вадиму Гончаренку) щодо незаконного видобутку піску з річки Десна на території Броварського району.

У зверненні нардепи звертають увагу, що їм стали відомі факти можливого порушення законодавства з боку ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД», ТОВ «Собі» та інших невстановлених осіб, які за допомогою спецтехніки здійснюють видобуток піску з порушенням чинного законодавства.

Скриншот колективного запиту нардепів щодо перевірки видобутку піску на Київщині

Засновником ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» є Ігор Наумець, який невдало балотувався до парламенту четвертого скликання, він також є бенефіціаром низки заводів та кар’єрів. Керівником підприємства є Сергій Васянович, який на місцевих виборах 2020 року балотувався як безпартійний до Зазимської сільської ради Броварського району.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Собі» є Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут. Перший був помічником двох нардепів – на той час «регіонала» Віталія Хомутинніка у п’ятому та шостому скликаннях та Сергія Соболєва з БЮТ у шостому скликанні. У свою чергу Шалоплут був помічником на той час у самовисуванця Василя Горбаля у четвертому скликанні. Шалоплут є також співзасновником компанії-забудовника «Інвес», яка звела будинок-монстр на Грушевського.

У Нацполіції нардепам відповіли, що проводиться розслідування щодо незаконного видобутку корисних копалин без дозволів з берегів річок. У свою чергу в ДФС нардепам відповіли, що ідентифікувати вказані у запиті компанії за назвами не є можливим, адже основним індикатором платників податків є код ЄДРПОУ.

Держекоінспекція відповіла нардепам, що у них на той час відсутні правові підстави для здійснення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. Крім того, інспекція повідомила, що в ході планових перевірок згаданих підприємств було виявлено порушення низки статей Водного кодексу та інших законів України, накладено штраф на суму 2210 грн та видано припис на усунення виявлених порушень.

Заступник на той час генпрокурора Віталій Касько на запит нардепів відповів, що прокуратура проводить розслідування щодо двох згаданих підприємств за фактом незаконного видобутку корисних копалин та заволодінням поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного ресурсу в особливо великих розмірах.

Ще один депутатський запит, де Микола Тищенко був одним із 56 авторів, надіслали до міністра Арсена Авакова щодо протиправних дій на території дитячого притулку «Світанок» в Одесі.

У відомстві Авакова відповіли, що стосовно притулку «Світанок» триває кілька розслідувань щодо неналежного виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей, зґвалтування неповнолітньої вихованки притулку та катування.

Депутатський запит – це вимога народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради до органів державної влади отримати офіційну відповідь з питань, віднесених до їхньої компетенції. Кожен запит заявляється на засіданні Верховної Ради та фіксується у – це вимога народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради до органів державної влади отримати офіційну відповідь з питань, віднесених до їхньої компетенції. Кожен запит заявляється на засіданні Верховної Ради та фіксується у профілі нардепа на сайті парламенту. На запит нардепа обов'язково має надійти відповідь протягом 15 днів.

Який із Тищенка законотворець?

На даний час Микола Тищенко подав як співавтор 48 законопроєктів та проєктів постанов (12 – у 2019, 14 – у 2020, 22 – у 2021), однак лише шість з них стали чинними актами (прохідність 12,5%, у всіх них Тищенко є співавтором). Зокрема, законопроєкт про внутрішній водний транспорт, надання статусу та соцгарантій окремим особам із числа учасників АТО, постанова про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці, яку вніс нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський тощо.

Найбільше співавторства Тищенка у законопроєктах із рубрики «галузевий розвиток» (14), на другому місці «правова політика» (12) і на третьому – «економічна політика» (8).

Побачити, як фракція «Слуги народу» голосує за закони «в цілому» відповідно до рубрик закону можна на графіці внизу. Бачимо, що найбільше «слуги» голосують за закони з рубрики «Державне будівництво», «Економічна політика» та «Правова політика».

Під час розгляду законопроєкту про внутрішній водний транспорт виник скандал: нардепи від «Слуги народу» Ігор Негулевський та Микола Тищенко звинуватили компанію «Нібулон» та власника агрохолдингу Олексія Вадатурського нібито в спробі підкупу депутатів, щоб перешкодити ухваленню законопроєкту. Компанія – один з найбільших гравців річкового транспорту, її флот налічує 77 одиниць, серед яких 21 буксир, 43 вантажних та чотири пасажирських судна.

У відповідь на це власник агрохолдингу заявив, що подасть у суд на Тищенка за наклеп. Депутат зняв нове відео, у якому вибачився перед Вадатурським. У свою чергу бізнесмен у дописі у Facebook зазначив, що законопроєкт знищить українське суднобудування, судноплавство та екологію річок. А також узаконить контрабанду пального, створить загрозу чорного імпорту зброї та може спровокувати тіньовий видобуток піску. Адже згідно з ним днопоглиблення може проходити без контролю над такими роботами та екологічних дозволів. По-перше, виконавець може лише нашкодити річці, якщо не матиме на руках екологічного висновку. По-друге, отримає можливість неконтрольованого видобутку та реалізації річного піску.

Микола Тищенко за весь час роботи у Верховній Раді дев’ятого скликання подав 55 поправок до 11 законопроєктів. 11 поправок врахували, вони стосувалися законопроєкту про внутрішній водний транспорт та держбюджет на 2021 рік. Інші поправки Тищенка до законопроєкту щодо ресторанного господарства, про землю, а також вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та інші було відхилено.

Зазначимо, попри законодавчу заборону політикам втручатися в освітні процеси, Микола Тищенко брав участь на лінійках у двох столичних школах, перевірив перебіг ремонтних робіт і завітав ще до одного навчального закладу з ревізією процесу оновлення їдальні.

Скриншот з інструменту Руху «Чесно» «Поправки»

Відстежити поправки нардепів з початку 2020 року ви можете за допомогою інструменту «Чесно».

Приймальні та помічники

Адрес громадських приймалень Миколи Тищенка на сторінці нардепа на сайті парламенту немає.

Микола Тищенко загалом має десять помічників, двоє з них працюють за строковим трудовим договором на постійній основі та восьмеро на громадських засадах.

Тищенко з частиною помічників: Руслан Гончаров, Дмитро Богдан, Андрій Пономаренко, Юлія Загинай та Евеліна Андрієвська Фото зі сторінки у Facebook

Саме через помічників Тищенка, які на місцевих виборах також балотувалися до Київської міськради, виник конфлікт із кандидаткою в мери-«слугою» Іриною Верещук. Вона заявила, що не готова відповідати за його кандидатів. Зокрема, йшлося про працівниць ресторанів з групи Миколи Тищенка – Евеліну Андрієвську та Юлію Загинай, а також бізнес-партнера родини Тищенка з ресторанного бізнесу Олександра Сітака.

Евеліна Андрієвська також є помічницею у депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Георгія Зантарая

Юлія Загинай є помічницею Тищенка за трудовим договором на постійній основі, вона березультатно балотувалася на місцевих виборах до Київської міськради від «Слуги народу» від Святошинського району, від якого балотувався і сам Тищенко до Верховної Ради.

Інший помічник Тищенка за трудовим договором Олександр Сітак також балотувався без успіху на місцевих виборах до Київської міськради від «Слуги народу». А у парламенті VII скликання Сітак працював помічником у «регіоналки», нині покійної Ірини Бережної.

Журналісти Вihus.info в розслідуванні про Тищенка зазначають, що родина помічника Сітака – це «родина прикриття» Тищенка, на яку політик «вішає» і бізнес, і майно. Наприклад, Тищенко та його дружина безоплатно користуються квартирою та паркомісцями в ЖК PecherSky (елітний житловий комплекс у центрі Києва), які належать Віталію Сітаку – бізнес-партнеру Миколи Тищенка, співвласнику ресторану «Велюр».

Крім того, журналісти з’ясували, що Тищенко та його родина користуються приватним будинком, який нардеп не вніс до декларації, проте в інстаграмі Миколи Тищенка та його дружини регулярно з’являються фото звідти, а сам будинок дружина нардепа називає «домом». У коментарі журналістам Bihus.Info Микола Тищенко сказав, що «приїздить туди в гості». Сам будинок записаний на Людмилу Сітак – матір Віталія Сітака, у квартирі якого проживає депутат. Помічник Олександр Сітак, як зазначають розслідувачі, є також співвласником ресторану «Рішельє», який входить у «групу ресторанів Миколи Тищенка».

Серед помічників Тищенка на громадських засадах є Руслан Гончаров, який, за інформацією Гео Лероса, «мінував» Олександрівську лікарню. У листопаді минулого року нардеп опублікував начебто ухвалу суду, в якій ідеться, що дзвінок про мінування Олександрівської лікарні здійснили з телефону Руслана Гончарова. Також, за словами Лероса, до злочину причетний ще один помічник Тищенка – Дмитро Богдан.

Тоді через даний скандал начебто замінили кандидатуру Гончарова, який також був у списку кандидатів партії до міськради Києва.

Ще один помічник Тищенка на громадських засадах Андрій Пономаренко теж балотувався на місцевих виборах до Київради від Святошина, однак безрезультатно.

Раніше журналісти «Радіо Свобода» писали, що у мажоритарника Тищенка серед помічників на постійній основі за трудовим договором працювала 22-річна модель Мар’яна Михолап. Очевидно, після скандалу нардеп її звільнив, адже наразі її немає серед офіційного переліку помічників.

Раніше Рух «Чесно» у серії «Портрет нардепа» публікував про парламентські будні лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Олександр Саліженко, рух «Чесно»