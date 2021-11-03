Арахамія зізнався, хто і чому закликав звільнених міністрів не звітувати в Раді

Звільненні сьогодні п'ять міністрів не звітували, бо глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не хотів гаяти час

З п’ятьох міністрів, яких 3 листопада звільнили з посади, у парламенті був присутній лише один

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив міністрів не звітувати перед своєю відставкою 3 листопада, щоб не гаяти час. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на коментар Арахамії журналістам.

«Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що не встигаю провести всі законопроєкти, які зараз на порядку денному на цей тиждень, якщо буде додатково на кожного година, то взагалі, ми вже посипалися по строках, ми просто посипемося повністю», – сказав Арахамія.

Голова провладної фракції додав, що політичну відповідальність за діяльність згаданих міністрів несе партія.

З п’ятьох міністрів, яких 3 листопада звільнили з посади, у парламенті був присутній ексвіцепрем’єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, який також дав короткі відповіді на питання депутатів.

Крім того, Арахамія зазначив, що ексміністр оборони Андрій Таран пішов у відставку за власним бажанням. Натомість відставку міністра з питань стратегічної промисловості Олега Уруського він пов’язав із тим, що не запрацював реєстр постачальників, як це передбачає закон про оборонні закупівлі.

Водночас голова фракції додав, що Резнікова відправили у відставку, бо його призначать міністром оборони замість Тарана.

Ще Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік.

Як відомо, Кабінет міністрів вже призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України після звільнення посади міністра Романа Абрамовського.

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського.

Згодом Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік.

Ще народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Віцепрем’єр Олег Уруський теж звільнений з уряду.