Відставки у Кабміні: Зеленський відвідає засідання парламенту

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути низку кадрових призначень в уряді України

Президент Володимир Зеленський у четвер, 4 листопада, візьме участь у засіданні Верховної Ради. Про це інформував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі.

"Завтра чекаємо на президента о 10:00 у Верховній Раді", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні український парламент планує розглянути низку кадрових призначень у Кабінеті міністрів України.

Як відомо, Кабінет міністрів вже призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України після звільнення посади міністра Романа Абрамовського.

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.