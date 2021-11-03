Кабмін звільнив голову Держекоінспекції

Заступника голови Держекоінспекції також звільнили

Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Урядовим розпорядженням від 3 листопада Андрія Мальованого звільнено з посади голови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також звільнив Віктора Канцурака з посади заступника голови Держекоінспекції.

Водночас уряд призначив Канцурака державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства, погодивши звільнення з цієї посади Катерину Авраменко.

Крім того, уряд ухвалив ще низку кадрових рішень:

Євгена Зборовського призначено головою «Укртрансбезпеки»;

Ольгу Самініну – директором ДП «Бердянський морський торговельний порт»;

Олександра Медведика – директором ДП «Миколаївський морський торговельний порт».

Мальованого призначили головою Держекоінспекції торік у травні. До цього він з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.

У 2016-му Канцурака було призначено на посаду заступника міністра екології. Однак практично одразу міністр екології Остап Семерак відсторонив свого заступника через корупційний скандал.

Як відомо, Кабінет міністрів вже призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України після звільнення посади міністра Романа Абрамовського.

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського.