До реєстру держZрадників потрапило понад сто суддів

З-поміж одіозних суддів є Ігор Кудрявцев, який розглядав справу Олександра Єфремова

Фундація Dejure передала до Реєстру держZзрадників інформацію про понад сотню суддів-колаборантів. Станом на 16 травня у реєстр внесено 105 суддів, повідомляє рух «Чесно».

З-поміж прізвищ колаборантів, є ті, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну.

«З-поміж одіозних суддів є, наприклад, Ігор Кудрявцев, який розглядав справу щодо держзради ексочільника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого називали «батьком «ЛНР». Так от Кудрявцева наразі звинувачують в тому, що він перейшов працювати в «районний суд «ЛНР». Загалом судді мають особливу систему «корисних» зв’язків на різних рівнях і тому правоохоронцям набагато складніше розслідувати такі справи, а нам – отримувати та перевіряти таку інформацію. Але тим не менше маємо вже понад 100 прізвищ у Реєстрі, і дані про ще кілька сотень суддів-колаборантів зараз нами опрацьовуються і після перевірки стануть публічними», – розповідає лідерка руху «Чесно» Віта Думанська.

У фундації наголошують, що є випадки, коли судді не просто стають колаборантами, а активно вербують своїх колег.

«Так, на Харківщині голова Вовчанського районного суду Ірина Уханьова ще наприкінці лютого пропонувала колегам працювати за законами країни-агресора. Колаборантка пропонувала суддям отримати по 10 000 рублів «грошової допомоги» і зазначала, що військові росії нібито не несуть для суддів жодної загрози. Інформацію про таких зрадників дуже важливо систематизувати в Реєстрі, щоби не допустити їхнього повернення у судову систему України чи балотувань до органів влади», – розповідає керівниця комунікацій фундації Dejure Юлія Решітько.

Нагадаємо, що крім суддів у Реєстрі держZрадників також зібрана інформація про політиків, правоохоронців, представників органів виконавчої влади та журналістів, які просували проросійську пропаганду або пішли на співпрацю з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Свої матеріали про колаборантів вже передало Національне агентство з питань запобігання корупції. Також для перевірки інформації про потенційних учасників списку «Чесно» активно співпрацює з правоохоронними органами та громадськими організаціями, серед яких, крім Фундації Dejure, зокрема й Антикорупційний штаб.

Рух «Чесно» продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

«Для того, щоб розповісти про зрадника, надсилайте інформацію про тих, хто допомагає окупантам або підтримує ідеї рашизму, на пошту [email protected] або заповніть форму за посиланням: https://bit.ly/Zradnyky», – йдеться у повідомленні.

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