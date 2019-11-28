Допінговий скандал: як російський спорт втрачає прапор

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Те, що працює в політиці, де можна погрожувати ядерною бомбою або відключенням газу, в спорті виявляється марним

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сразу на четыре года. Международный олимпийский комитет (МОК) уже заявил, что поддержит самые жесткие санкции. Что это - итог многолетнего вранья или очередной пример «пещерной русофобии» по Владимиру Путину?

РУСАДА - без шансов на защиту

Решение о санкциях в отношении российского спорта, скорее всего, будет принято уже 9 декабря. В теории пока речь идет только о предложении комитета о соответствии, но прецедентов отклонения исполкомом WADA таких рекомендаций пока не было. По крайней мере так говорит глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, который неоднократно предупреждал ранее, что попытки обойти требования WADA могут привести к удалению России с международной спортивной карты на несколько лет. Тем более, что и МОК уже тоже заявил, что поддержит самые жесткие меры воздействия в отношении России.

Наверное, можно было бы спасти репутацию российского спорта, предложи Кремль сейчас какой-нибудь беспрецедентный по открытости план, который позволил бы не только международным спортивным функционерам, но и буквально любому прохожему с улицы зайти и протестировать допинг-пробы россиян. Но мы не сможем проверить это предположения, потому что на такие меры власти РФ ментально не способны пойти даже ради спасения национального спорта.

Российские власти, в том числе спортивные, начиная с профильного министерства, традиционно понимают открытость как слабость. Их подходы не изменились со времен Олимпиады в Сочи. Тем более, что еще труднее, чем открыться миру, нашим властям сдать фальсификаторов. Мафиозная круговая порука не позволяет назвать виновных. Не говоря уже о том, что, согласно анекдоту про советского прокурора, в ходе следствия руководители государства рискуют выйти на самих себя.

Россию оболгали?

Несмотря на заявления Гануса и других людей, по-настоящему болеющих за будущее российского спорта, основной тон в официальных заявлениях и прессе, когда Россию окончательно лишат сразу двух Олимпиад, наверняка будет традиционный. Владимир Путин опять вспомнит о «пещерных русофобах». В Госдуме и МИДе будут рассуждать о том, что враждебные силы не могут в честной борьбе переиграть российских спортсменов и поэтому придумывают всякие мифические допинги, чтобы избавиться от конкурентов.

При этом реальной помощи спортсмены не получат. Четыре года - огромный срок для профессионального спорта. За это время большинство молодых и перспективных атлетов рискуют потерять лучшие годы их карьеры. Естественно, часть спортсменов согласится выступать на двух предстоящих Олимпиадах под нейтральным флагом. Второй вариант - вовсе уехать из России и подобрать себе более комфортную страну, которая не идет на противостояние со всем спортивным миром в одиночку, имея своим единственным оружием в этом споре сотрудника спецслужб, всегда готового подменить баночки с мочой. Эту опцию, как самую крайнюю меру, уже обсуждают некоторые российские спортсмены.

По идее, государство должно экстренно придумать для них какой-то механизм помощи, достаточной для того, чтобы они остались на родине. Кроме того, надо поддержать морально и материально тех, кто поедет, скажем, на Олимпиаду в Токио защищать честь страны, но под нейтральным флагом. А освободившиеся временно в профессиональном спорте деньги бросить на развитие детского и юношеского спорта, чтобы когда, наконец, России разрешат вернуться, нынешним спортсменам, потерявшим свой шанс из-за допинговых махинаций, выросла достойная смена.

Однако можно не сомневаться, что вместо этого начнется шельмование «предателей», решивших сменить спортивное гражданство. Появятся рассуждения о том, что родина, которая на самом деле их фактически предала, пойдя на допинговые махинации, столько лет кормила их, поила и растила, а они теперь буквально плюют ей в лицо и вытирают ноги о российских патриотов. На руках же будут носить посредственных спортсменов, которые останутся дома хотя бы потому, что на международных соревнованиях с высокой конкуренцией им ничего не светит.

Реакция России - попробуй докажи!

Причина случившегося, как мне представляется, в том, что российское руководство предпочитает, как во время аннексии Крыма или в ходе войны на востоке Украины, играть в прятки. Попробуй докажи - издевательски заявляет оно. Все пробы, мол, у нас чистые, это ваши информаторы предвзятые и «грязные». Однако то, что работает в политике, где можно грозить ядерной бомбой или отключением газа, в спорте оказывается бесполезно. Не будет же Кремль, в конце концов, бомбить МОК и WADA.

В итоге российские спортсмены вынуждены превращаться, как российские солдаты на Украине или в Ливии, в «ихтамнетов». Ходить под нейтральным флагом и без гимна, менять гражданство, выступать под чужими знаменами. Вроде и есть в России спорт, а как посмотришь на международные соревнования, так выясняется, что наших там нет.

Джерело: Deutsche Welle

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