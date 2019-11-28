Зеленському хотіли заборонити читати Facebook і ЗМІ, - Мендель



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Юлія Мендель наголосила, що президент знає більше, ніж будь-хто, він читає все сам

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що глава держави сам читає новини різних видань, а також стрічку новин у Facebook, оскільки йому цікаво, що говорять люди. Про це вона заявила в ефірі програми «Vласть vs Vлащенко» на YouTube-каналі журналістки Наталії Влащенко.

«Насправді, президент знає більше, ніж будь-хто. Президент, по-перше, читає все сам. Є люди, які кажуть: «Так треба взагалі заборонити цей Facebook, інтернет, щоб він не читав». Але він все читає, і його аргументація така: «Як я буду знати, що говорять люди?». Йому це цікаво насправді. Він прекрасно розуміє, де справжні люди, а де несправжні люди», - сказала Мендель.

Вона також наголосила, що президент Зеленський цікавиться думками різних видань.

«Це ми говоримо про коментарі. Він читає, взагалі-то, стрічку новин. Дивиться, що постять журналісти абсолютно різних видань, тому що йому цікава їхня особиста точка зору, - зазначила прессекретар.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні, де передбачити, зокрема, стандарти новин.

Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, яка збирається вирішувати, хто є журналістом, а хто ні.