Секретар РНБО Данилов прокоментував можливість прямих переговорів з ОРДЛО



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Олексій Данилов переконаний, що на саміті «нормандської четвірки» російська сторона робитиме все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом

Олексій Данилов: Зеленський не піде на поступки Путіну на нормандській зустрічі

Президент України Володимир Зеленський на саміті «нормандської четвірки» в Парижі не піде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну. Про це журналістам заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, передає РБК-Україна.

На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

«Потрібно розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч... Я впевнений, що від президента Зеленського жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь нашій державі, ми там не побачимо», - зазначив Данилов.

Він наголосив, що українська сторона діятиме відповідно до національних інтересів.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

Джерело: Reuters