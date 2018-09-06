Ми більше не почуваємося у безпеці: «новачок» перевернув життя британців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Петров та Руслан Боширов після того, як нанесли «Новачок» на ручку дверей Сергія Скрипаля

Роботу британських правоохоронців вже назвали вражаючою

У березні, коли британські детективи розпочали розслідувати отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, їм доводилося опрацювати купу відеоматеріалів. Пошуки вбивці ґрунтувались саме на вивченні записів з різних камер.

Британія є однією з тих країн, де життя людей найбільше відслідковується: одна камера спостереження припадає на 11 громадян. Королівство має найсучасніші технології для візуального виявлення злочинців. Програмне забезпечення, яким користуються правоохоронці Туманного Альбіону, настільки чутливе, що може сканувати людські потоки в аеропортах для виявлення татуювання або якоїсь конкретної прикраси на людині. Крім того, там працює потужна команда людей, яких називають «супер-розпізнавачами».

Минулої середи британська влада оголосила, що всі витрачені зусилля дали результат: двом співробітникам російської розвідки були пред'явлені звинуваченням у вчиненні злочину, який забив ще один глибокий клин між Росією та Заходом.

Слідчі надали низку доказів, у тому числі зображень з камер відеоспостереження, які зафіксували прибуття двох чоловіків рейсом «Аерофлоту» на місце злочину, а звідти - до Москви. Правоохоронці також надали фотографії витонченої пляшки для парфумів, яка використовувалася для транспортування нервового агента, відомого як «новачок», у тихе англійське містечко Солсбері, де і відбулася атака.

У дні, що передували отруєнню 4 березня, ті самі два чоловіки з Росії також з'являлися на камерах.

«У нашій країні це майже неможливо приховати, майже неможливо, - запевнив Джон Бейліс, екс-працівник британської електронної розвідки. - Із новим програмним забезпеченням можна відстежити особливості ходи людини, розгледіти прикраси чи годинник, які вона носить».

Розслідування отруєння Скрипалів стало випробуванням професійності британської розвідки: виокремити потрібні кадри з купи відеоматеріалу.

Один з провідних британських офіцерів, який спеціалізується на боротьбі з тероризмом, Нейл Басу, вчора вперше за багато місяців дав прес-конференцію в Скотланд Ярді, на якій попросив журналістів здати усі електронні пристрої. На такий крок він пішов для того, щоб не була розголошена інформація про встановлених осіб - Олександра Петрова та Руслана Боширова, поки не буде видано ордери на їхні арешти.

Імена обох підозрюваних, як припускає британська влада, скоріш за все, несправжні, хоча прибули вони до Лондона за чинними російськими паспортами. Обом - близько 40 років. До Британії прибули 2 березня. З готелю City Stay Hotel вони двічі їздили в Солсбері. Перший день, як припускає слідство, був присвячений підготовці до злочину, другий - власне замаху. Обидва рази вони провели в місті не більше двох годин. В день атаки Боширов та Петров приїхали в Солсбері об 11:48 ранку, а через дві години вже поїхали назад до Лондона. Того ж дня, через кілька годин, вони відлетіли в Москву рейсом «Аерофлоту».

Через дві години після цієї заяви прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що британські спецслужби визначили: ці чоловіки є офіційними співробітниками в російській військовій розвідці.

Оприлюднені Скотланд Ярдом фото російських розвідників

Російські чиновники відреагували істерично, повторюючи в заяві МЗС свою стару тезу: «Ми рішуче відкидаємо ці інсинуації».

«Не можна ігнорувати той факт, що і британські, і американські колеги діють за однаковою схемою: незважаючи на відсутність доказів, вони оголошують список якихось «російських агентів»», - сказала Марія Захарова, прес-секретар російського МЗС.

Марія Захарова звернула увагу , що підозрювані в отруєнні Скрипалів на різних екранах з відеокамер відеозйомки були зняті на ідентичному фоні в один і той самий час із точністю до секунди. «Таким чином, або згори знімку накладено дату та час, або співробітники ГРУ навчилися «ходити одночасно», але потрапили на дві різні знімки», - зробила висновок прес-секретар МЗС РФ.

Захарову також здивувало, що Великобританія тільки зараз, через півроку, заявила про наявні в неї дані авіарейсу, яким прибули підозрювані.

Екс-працівник британської електронної розвідки Бейліс зазначив: слідчі побоюються, що підозрювані будуть захищені в Росії і ніколи не отримають покарання, хоча Інтерпол випустив червоні картки.

«Багато людей вважають, що розслідування втрачає сенс через неможливість притягнути цих людей до відповідальності», - сказав він. «Ми розуміємо, що Росія не видасть цих людей. Однак вони принаймні не зможуть виїхати з РФ».

Крім того, Бейліс сказав: «Нашою метою було докопатися до істини та довести західному світу: це зробили росіяни».

У день нападу Скрипаль та його дочка Юлія були знайдені ледь живими на лавочці біля річки Авон. Вони обидвоє одужали, але через кілька місяців «новачком» отруїлись двоє інших британців – чоловік і жінка. Жінка померла.

У перші дні після отруєння Скрипалів слідчі зібрали відео на 11 тисяч годин: з портів, залізничних станцій, вітрин, автомобільних інформаційних панелей та об’єктів навколо будинку Сергія Скрипаля.

До дослідження залучили найвідоміших слідчих із групи Super-Recognizer Unit («Супер розпізнавачі»). Ці офіцери мають виняткову здатність запам'ятовувати обличчя.

«Вони не зосереджуються на особливих прикметах: сивому волоссі, вусах чи окулярах», - розказав засновник підрозділу, Мік Невілл. «Вони дивляться на очі, рот, вуха – те, що не змінюється. Вони можуть розпізнати обличчя за найменшою його ознакою».

У таких випадках, як розслідування «справи Скрипаля», яке починається з величезного пулу потенційних підозрюваних, супер-розпізнавальники можуть допомогти, виділяючи людей, які начебто підозріло рухаються, кажуть експерти. Місцеві поліцейські часто допомагають у такій справі відкинути торгівців наркотиками чи дрібних крадіїв, які також можуть поводитися підозріло.

Наступний крок – отримані дані порівняли із фотографіями на паспортах росіян, які виїхали з Британії незабаром після отруєння, в результаті чого кількість підозрюваних зменшилась до прийнятного числа. Після того поліція могла відстежувати цих осіб через мобільні телефонів та банківські картки.

«Це трохи схоже на воронку: у верхню частину потрапляє величезна кількість рідини, а знизу виходить слабкою цівкою», - порівняв Бейліс.

Слідчим пощастило у вихідні, коли сталося отруєння, випало багато снігу, і тому на вулиці виходило небагато людей.

Великий прорив відбувся майже через два місяці після отруєння Скрипалів, коли поліція прибула до готелю City Stay у Східному Лондоні, де двоє підозрюваних провели дві ночі перед нападом. Офіцери взяли зразки з кімнати, де зупинилися двоє чоловіків, і відправили їх на лабораторне тестування. На двох з них виявили сліди забруднення нервовим агентом, який використовувався під час атаки.

У середу, 5 вересня, коли з’явилась новина про підозрюваних, сусіди дивились на будівлю готелю. «Мене трусило, - говорить Деббі Неєс, 47 років, який живе поруч. - Це просто шокує, нема слів. Ви ніколи не знаєте, хто знаходить поряд».

Лунають запитання, мовляв, чому людям не розказали про це ще у травні, коли поліція виявила сліди нервового агента в готелі.

«Очевидно, що ми не відчуваємо себе в безпеці», - каже Шехан Равіндранат, 43 роки, менеджер супермаркету через дорогу. - Ми можемо захиститися, лише якщо ми про це знаємо».

Разом із тим у Солсбері заяву про звинувачення російських агентів було сприйнято з полегшенням. Меттью Дін, голова міської ради Солсбері та власник місцевого пабу, сподівається, що це покладе край різним конспірологічним теоріям, які циркулювали у місті.

Кері Херфорд-Джонс, керуючий директор місцевої радіостанції Солсбері, подякував слідчим за їхню «майстерність у зборі доказів для з'ясування, хто ці люди».

Події у Солсбері, можливо, не стали б сюжетом для гостросюжетного фільму, але Херфорд-Джонс називає роботу правоохоронців вражаючою. «Методичні «розкопки», - сказав він. - Це був єдиний спосіб з’ясувати правду. Це дуже по-англійськи».

Переклад Наталії Сокирчук, «Главком»

Джерело: The New York Times