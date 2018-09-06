Відомий португальський клуб можуть вигнати з єврокубків за корупцію



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Лісабонський клуб «Бенфіка» підозрюється у корупційних діях

«Бенфіка» може бути виключена з усіх турнірів, включаючи євро кубки.

Як повідомляє британське видання The Sun, португальський гранд підозрюється у корупційних діях.

Повідомляється, що покарання може скласти до трьох років.

У прокуратурі Лісабона вважають, що клуб намагався отримати дані про хід розслідування. «Бенфіку» звинувачують у 30 порушеннях закону, включаючи корупцію, адміністративні правопорушення та надання неправдивої інформації.

При цьому, через повільну роботу португальської судової системи ця справа може затягнутися на роки.

Президент «Бенфіки» Луїс Філіпе Вієйра запевнив уболівальників, що клуб буде боротися, щоб довести свою невинність.

«Обвинувачення не віднімає нашої впевненості у тому, що ми діяли абсолютно законно, - сказав президент. - Немає жодних доказів, що «Бенфіка» має відношення до вказаних злочинів».

Навесні нинішнього року повідомлялося, що слідчі вивчать всі 163 матчі, проведених «Бенфікою» у чемпіонаті Португалії з сезону-2013/14, після якого лісабонці чотири рази виграли турнір. Клуб запідозрили у махінаціях зі своїми досягненнями у грі.

Команда на даний момент лідирує у чемпіонаті Португалії, а також пробилася до групового турніру Ліги чемпіонів.

Джерело: Спорт-Экспресс