У столичній підземці запустили нову відеоінформаційну систему



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Система складатиметься з 2400 моніторів у вагонах

Пасажири отримуватимуть дані про напрямок руху, наступні станції, пересадки та іншу необхідну інформацію

У четвер, 6 вересня, у столичному метрополітені презентували та запустили в роботу оновлену відеоінформаційну систему. Вона передбачає надання пасажиру якісних навігаційних даних, креативних роликів про правила підземки, а також ведення відеонагляду у вагонах під час руху поїзда. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Проект впроваджено завдяки інвестиціям компанії «Транс-медіа», яка займається рекламою.

«Розвиток цієї системи - можливість підвищення якості послуги. Пасажири отримуватимуть дані про напрямок руху, наступні станції, пересадки, а також цікаві правила метро та іншу необхідну інформацію. А відеонагляд у вагонах – це додатковий рівень безпеки під час поїздки. Такий проект – гарний приклад співпраці бізнесу з містом та комунальним підприємством», - каже заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пеклун.

Загалом система складатиметься з 2400 моніторів у вагонах. Спочатку їх встановлять та протестують на модернізованих поїздах, а потім поступово на усіх.

Для створення якісних навігаційних повідомлень консультації проводилися з громадською ініціативою «Агенти змін», які давно співпрацюють зі столичною підземкою.

Цікавинкою для пасажирів стануть креативні ролики про правила підземки від інтернет-персонажа Гусь.

Наразі в ротації буде 9 роликів, зокрема про зручність користування карткою метро, життєву необхідність поступатися місцем, знімати наплічник та не заступати за обмежувальну лінію.

Як повідомлялося, у поїздах метро встановлюється енергозберігаюче світлодіодне освітлення.